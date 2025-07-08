Başakşehir Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyündeki kampın ikinci gününü tamamladı.
Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, topla ısınmayla başladı.
Taktik organizasyonlarla devam eden idman, koşuyla sona erdi.
Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
İstanbul temsilcisi, ilk hazırlık maçında yarın Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi Eintracht Braunschweig ile karşı karşıya gelecek. Jenbach Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 17.30'da başlayacak.
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