Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Boluspor\'u 1-0 mağlup etti

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Boluspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 85. dakikasında oyuna giren Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Başakşehir, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi. Mücadelenin 85. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil olan turuncu-lacivertlilerinden yeni transferi Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

34 yaşındaki futbolcu daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giymişti. - İSTANBUL