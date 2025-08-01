Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'ni Ziyaret Etti
01.08.2025 13:24  Güncelleme: 13:26
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor ile Alanyaspor'un hazırlık maçını izledi ve tüm takımları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un marka değeri olduğunu vurgulayarak destek mesajı verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; büyükşehir belediyesine ait Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek, Kayseri spor ve Alanyaspor'un yaptığı hazırlık maçını izledi. Büyükkılıç, burada yaptığı değerlendirmede; "Tüm takımlarımızı burada kamp yapmaya davet ediyorum. Kayseri zaten şehircilik bağlamında kendisini kanıtlamış bir şehir. Konforumuzdan istifade etsinler diyor, başarılar diliyorum" dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek Kayserispor - Alanyaspor hazırlık maçını izleyen ve sporcular ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, tesise yönelik değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu merkezde, hem dostluk hem de antrenman boyutu olduğuna işaret eden Büyükkılıç, "Kayserispor'umuz ile Alanyaspor'umuzun yapmış olduğu bu centilmence, dostane maç vesilesi ile her iki takımımıza da önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum. Burada tabi hem dostluk hem de antrenman boyutu var. Oyuncuları görmek, oyuncuların performansını takip etmek açısından kulübümüzün, hocalarımızın takip ettiği bir boyut" diyerek kulüp ve sporculara başarılar temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, oksijenizasyon bakımından önemli avantaj sağlayan 1850 metre rakımdaki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin spor ve sporcular için güzel bir imkan olduğunu dile getirerek hem Kayseri'ye hem de kamp merkezine sporcuları davet etti. Büyükkılıç konuya ilişkin şunları paylaştı;

"Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeyiz. Burada yine 30'a yakın takımın hem başvurusu var hem yaptığı çalışmalar var. Süper Lig'imizden, yurt dışından gelen takımlarımız var. İmkanlarımızı, kaynaklarımızı yurt dışında savurmak, başka ülkelere özenmek yerine Kayseri'mizde Erciyes Kayak Merkezi'mizin hemen yanı başındaki, bir doktor olarak söylüyorum, 1850 metre Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde 8 tane sahamız ile standartlara uygun, her türlü sosyal imkanları ile oksijenizasyon açısından en önemli merkez olduğunu hatırlatarak, inşallah tüm takımlarımızı burada antrenman yapmaya, çalışma yapmaya, kamp yapmaya davet ediyorum. Kayseri zaten şehircilik bağlamında kendisini kanıtlamış bir şehir. Konforumuzdan istifade etsinler diyor, başarılar diliyorum."

"Kayserispor bizim marka değerimiz"

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile de görüşerek başarılar diledi. Büyükkılıç; "Kayserispor bizim marka değerimiz. Nasıl ki Erciyes Kayak Merkezi bir değer. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bir değer, Kayserispor da yine bir marka ve bizim için kıymetli. İnşallah bu sezon da hep beraber elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. Teknik adam Gisdol da Başkan Büyükkılıç'a destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, desteklerinin devamını temenni etti. Bu sene ikinci kez Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirten ve böylesine tesisleri Türkiye'ye kazandırdıkları için Alanyaspor olarak Büyükkılıç'a teşekkür ettiklerini dile getiren Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu ise "Gayet güzel bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah bu tesisleriniz devam eder" ifadelerini kullandı. Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın da nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Kayserispor için şehir olarak kenetlenme çağrısında bulundu. Açıkalın, "Memduh Başkanımın nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Son hazırlık maçımız, takımımızın eksiklerini görme açısından. Sezonumuz başlıyor 10 Ağustos'ta. İlk maçımız Beşiktaş. Tüm taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Bu yıl Kayserispor için her yıldan daha önemli bir yıl olacak. Tüm şehir beraber, kenetlenerek bunu çok rahat bir şekilde çözeceğimize inanıyorum" diyerek, destek beklediklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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