Başkan Gözel: İşitme Engelliler için Güzel İşler Başarıyoruz

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "5 aylık süreç içerisinde çok güzel işler başarmaya devam ediyoruz. 6 Kasım'dan beri güzel işler yaptık ve bundan sonra da daha güzel işler yapacağız" dedi.

Sivas'ta düzenlenecek olan İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası'nı takip etmek üzere kente gelen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bir restoranda düzenlenen toplantıya Başkan Gözel'in yanı sıra Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, antrenörler ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Gözel, "18-19 Nisan Türkiye İşitme Engelliler Rıza Keser Yıldızlar, Gençler, Büyükler Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek. 6 Kasım 2024'te rabbim bizlere Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyon Başkanlığını nasip etti. 5 aylık süreç içerisinde çok güzel işler başarmaya devam ediyoruz. Spor müsabakalarımız hız kesmeden devam ediyor. İlk önce futsal Türkiye şampiyonasını Kütahya'da yaptık ve akabinde Sivas'ta milli takım kampımızı yaptık. Sivas'ın her zaman bizlerde ayrıcalığı var. Kış Olimpiyatlarına girmeye de hak kazandık bunun gururunu yaşıyoruz. Daha sonra atletizm Türkiye şampiyonamız oldu. Geleceğin olimpiyat şampiyonalarını yetiştirmek üzere şampiyonamızı tamamladık. Yarın inşallah güreş teknik toplantımızı yapacağız. 18-19 Nisan'da İşitme Engelliler Güreşi tamamlamış olacağız. 6 Kasım'dan beri güzel işler yaptık ve bundan sonra da daha güzel işler yapacağız. 15-26 Kasım 2025'te Japonya Tokyo şehrinde düzenlenecek olimpiyat şampiyonasında 270 kişiyle ülkemizi, bayrağımı temsil edeceğiz. Her şey Türk sporu için, her şey Türk güreşi için. Sivas'taki şampiyonaya katılacak sporcu sayışımız 170 ile 200 arasında olacak. Rıza Keser hocamızı bahsetmeden olmaz. Camiaya emekleri olan birisi. 2015 yılında rahmet eyledi. Allah rahmet eylesin. Rıza hocamızın adına bu şampiyonayı düzenlemek ayrı bir şey" diye konuştu. - SİVAS