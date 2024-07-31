Beyağaç Belediye Başkanı, 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerine Davet Etti

Spor

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, güreş severleri 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti.

Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, 3 Ağustos Cumartesi günü 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerinin detaylarını Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Konuşmasına İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için taziyelerini ileterek başlayan Başkan Pütün, "Hamas liderinin şehit edilmesini üzülerek öğrendim. Biz yaşananları üzüntüyle karşılıyoruz. Tabi bu zulmün bir an önce durdurulması gerekmektedir. Durdurulması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. İlçemizden başlayarak, ilimizde, ülkemizde daha doğrusu dünya da bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha sizlerin aracılığıyla da açıklamak isterim" dedi.

Beyağaç Belediyesi olarak yaşanılan sıkıntılara rağmen geleneksel hale gelen Hüseyin Çokal yağlı pehlivan güreşlerini sürdürmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Pütün, "İlçemiz Beyağaç'ın sahip olduğu güzellikleri ve değerleri etkin bir şekilde tanıtmak ve bu güzellikleri ve değerleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerini bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. İlçemizde yıllardır Belediyemizce yapılmakta olan ve Ege'nin Kırkpınar'ı olarak anılan Geleneksel Beyağaç Belediyesi Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerinin amacı ata sporumuz yağlı pehlivan güreşine sahip çıkarak, gençlerimizi bu spor dalını sevdirmek ve muhtemel kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, yöre ve çevre insanlarımızca çok sevilen bu spor dalının yılda bir defa da olsa güreş severler tarafından izlenmesini sağlamak ve Kırkpınar Altın Kemer ebedi sahibi başpehlivan, devlet sporcusu Hüseyin Çokal isminin yaşatılmasıdır" dedi.

"Heyecanlarımızı zirveye çıkaracak bir festival havası içerisinde yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirmek istiyoruz"

Bu yıl güreşlerinde 350 pehlivanın katılacağını belirten ve güreşleri izlemek isteyenler için Denizli BÜyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyuran Başkan Pütün, "Beyağaç Belediyesi 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 11.00'de Beyağaç Hüseyin Çokal Er Meydanında gerçekleştirilecektir. Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin İyican gibi isimlerinde aralarında bulunduğu 23-24 başpehlivanımız ile birlikte yaklaşık 350 pehlivanımız Beyağaç Hüseyin Çokal Er Meydanında olacaktır. Denizli Büyükşehir Belediyemizin araçları güreş severlerimizi Çınar Meydanından 3 Ağustos 2024 Cumartesi Günü 09.00, 10.00 ve 11.00 saatlerinde hareket ederek, Beyağaç'a ücretsiz olarak ulaşım hizmeti sağlayacaktır. Heyecanlarımızı zirveye çıkaracak, bizleri yalnız bırakmayacak olan misafirlerimizle birlikte, festival havası içerisinde yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirmek istiyoruz. Ata Sporumuz, Ege'nin Kırkpınar'ı Geleneksel Beyağaç Belediyesi Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerinin, bu yıl düzenlenmesinde maddi ve manevi katkılarını sonuna kadar seferber eden başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Güreş severleri Beyağaç'a davet eden Pütün, "Milli ve manevi değerlerimizin tanıtılması, bu değerlerin daha iyi anlatılması ve misafirlerimiz tarafından değerlerimizin daha iyi anlaşılması için herkesi, Yağlı Pehlivan Güreşi seyretmek için Beyağaç'a davet ediyorum. Gelenek ve göreneklerimiz yaşamak, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri görmek ve meydanları pehlivansız bırakmamak için güreş severleri Beyağaç Belediyesi 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet ediyorum" dedi.

"Ağalık yapmak isteyen olursa kapımız açık"

Bu yılki 13. Geleneksel Güreşler için ağalık yapmak isteyen var ise kapımız her zaman olduğunu kaydeden Başkan Pütün, şöyle konuştu:

"Bu yıl güreş ağalığı yapılmayacak diye bir şey yok. Ben buradan da söylüyorum bu yıl 3 Ağustos günü sabahtan bir arkadaşımız gelir de ben yapıyorum diyorsa kapımız açık. Biz şuanda ödülleri belirledik. Örneğin birinci olana 2 bin TL vereceğiz veya 3 bin TL vereceğiz ama güreş ağası katkı koydu biz de bu ödülleri hemen yükselteceğiz. Güreş ağasının parasını biz bir kenara koymayacağız. Ağalık yapmak isteyen olursa kapımız açık. 3 Ağustos saat 11.00'a kadar ağalık yapacağını bize haber verirse yani daha doğrusu bu yılki güreşleri ben yaptıracağım diyen olursa kapımız her zaman açık. Biz gereken her şeyi yaptık. Ödülleri belirledik. Ama ağalık yapmak isteyen olursa bu da bizim pehlivanlara faydası olur. Geçen yıl ağalık ihalesini alan arkadaşımız bu yıl ekonomik sıkıntısı olduğu için ağalık çekiliyorum diye resmi bir açıklaması yok ama ben yapamayacağım dedi. Biz de resmi işlemler ne ise adli işlemler ne ise bunları 31 Aralık'tan sonra başlayacağız. Kendisini buradan teşekkür ediyorum. Beyağaç'taki güreşleri 10-12 yıldır destek olmuştur ve aynı zamanda gençlerimizi destek olmuştur" - DENİZLİ