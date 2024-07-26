Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Aerobik Cimnastik Milli Sporcuları Ziyaret Etti

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde aerobik cimnastik branşında hem Manisa'yı hem de Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcular ile bir araya geldi. Başkan Zeyrek, "Bu ilk olabilir ama bundan sonra sürekli sizin yanınızda olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi amatör branştaki tüm sporcularımızın, Manisa'da yaşayan tüm evlatlarımızın yuvası olacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 16 branşta lisanslı ve lisansız sporculara destek veriyor. Amatör branşlardaki sporculara sağladığı imkanlarla Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları yaşayan isimleri yetiştiren Manisa BBSK'nın büyük başarılara imza attığı branşların başında da aerobik cimnastik geliyor. Ayşe Begüm Onbaşı gibi Dünya Şampiyonlukları yaşayan bir sporcu yetiştiren yeşil-beyazlı takımın altyapıdan gelen genç sporcularını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyarette, Kulüp Başkanı Emre Hasgör, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, antrenörler ve sporcu aileleri de yer aldı.

Başkan Zeyrek: "Birlikteliğimizin devamlı olacağının sözünü veriyorum"

Sporcu velilerinden Nihal Atar, Türkiye ve Dünya Şampiyonlarının birçoğunun Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yetiştiğini ifade ederek, kendilerini ilk kez bir Büyükşehir Belediye Başkanının ziyaret ettiğini vurguladı. Başkan Zeyrek de, "Bu ilk olabilir ama bundan sonra sürekli sizin yanınızda olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi amatör branşlardaki tüm sporcularımızın, Manisa'da yaşayan tüm evlatlarımızın yuvası olacak. Belki beni bir öğlen yemeğine, bir kahve içmeye davet edersiniz. Umarım bu yarışmadan sonra olur. Burada, masanın üzerinde madalyalar, kupalar görürüz. Bunun sonunda bir madalya kupa da olmayabilir. Önemli olan orada yarışmak. Manisa'yı orada temsil etmek her şeyden daha önemli. Sizden sonraki sporcuları da bu spora özendirmek ve onları teşvik etmek inanın ki madalyadan daha önemli. Ama ben inanıyorum ki bir sonraki görüşmemizde burada kupalar, madalyalar olacaktır. Tekrardan başarılar diliyorum, birlikteliğimizin devamlı olacağının sözünü veriyorum" dedi.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Aerobik Cimnastik branşı Şube Sorumlusu Erkan Turbil de, yaptığı açıklamada, "Sporcularımız, 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan şampiyonada bizi başarıyla temsil edecekler. Zaten hepsi milli takımın öğrencileri, hepsi başarılı çocuklar. Daha da başarılı olmaları için biz Manisa Belediyespor olarak, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve onların başarılarına başarı katacağız" ifadelerini kullandı.

" İtalya'da Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı için mücadele edeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve milli takımlar antrenörlerinden Mehmet Ali Ekin, "Kulüp çatısı altında 30'a yakın milli sporcumuz var. Önümüzde bir Bulgaristan'da yapılacak turnuva yarışması var. Milli takımlar antrenörü olarak ekibimizi en iyi şekilde bu yarışmaya hazırlıyoruz. 35 ülkenin katılacağı çok büyük bir turnuvaya gidiyoruz. Hemen ardından İtalya'da Dünya Şampiyonası var. Dünya Şampiyonasına da Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün hem tekler, hem de 3'lü trio gruplarında hem de 5'li gruplarında milli takıma seçilen sporcularımız olacak. Onlarla da İtalya'da Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı için mücadele edeceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kulüp Başkanımıza, yöneticilerimize, diğer kurum müdürlerimize herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

"Sporcularımızın Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum"

Akhisar'dan her gün Manisa merkeze antrenman yapmak için geldiklerini ifade eden sporcu velilerinden Merih Güzel, "Akhisar'dan gelip gidiyoruz. Akhisar'dan buraya gelip gitmek biraz meşakkatli. Bu spora gönül verdikten sonra, bu sporun içerisinde olduktan sonra o zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Buradaki bütün antrenörlerimize, bütün velilerimize, bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çünkü, küçük yaş gruplarından büyük yaş gruplarına kadar hepsi öyle güzel çalışıyor, öyle güzel yetiştiriyorlar, öyle güzel yerlere geliyorlar ki bu başarılarının devamını Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" dedi.

"Her zaman arkamızda duran Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz"

Sporcu velilerinden Selin Özermiş ise, "Ben de Selin Özermiş'in annesiyim. Kızım, aerobik cimnastikle 4 yaşından beri ilgileniyor. Şu anda 16 yaşında. Dünya 1'inciliği, Dünya 3'üncülükleri bulunuyor. 12- 14/ 15-17 yaş gruplarında bir sürü Türkiye Şampiyonlukları var. Her zaman arkamızda duran Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Biz buraya başka bir ilden geldik. Kocaeli ilinden geldik. Orada görmediğimiz desteği burada görüyoruz ve devamını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA