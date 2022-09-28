Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından - Son Dakika
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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından

28.09.2022 21:52

Basketbol 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek kupayı kazanan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sezona kupayla başlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Basketbol 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek kupayı kazanan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sezona kupayla başlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ataman, en önemli rakipleri Fenerbahçe'yi yenerek bu kupayı kazanmanın daha da anlamlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Maçın özellikle ilk yarısında çok iyi bir basketbol oynadık. Bugün maça 3 yeni yabancı oyuncumuzla başladık, tercihimizi onlardan yana yaptık. Maçın ilk yarısında hücumda ve savunmada mükemmel bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarı biraz duraksadık, özellikle Fenerbahçe'nin uzunlarının faul problemine girmesi, onların daha çok 5 kısa oynaması, maçın temposunu değiştirdi. Orada hata yaptık. Ancak genelde maç zaten bizim kontrolümüzde gitti. Sezona hazır durumdayız. Tabii ki bugün oynatamadığımız kenarda olan oyuncularımız var. Shane Larkin'in katılmasıyla beraber Avrupa Ligi'ne yine aynı hedefle başlayacağız. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi bir anlamlı kupayla başlamış olmak bizim için güzel bir moral. Tabii ki tek bir maç. Fenerbahçe yeni bir takım, yeni bir hoca. Onlar da çok iyi mücadele ettiler ama maçın genelinde oyuna hakim olan ve maçı hak eden tarafın bizim olduğumuzu düşünüyorum."

"Bütün takımların tek hedefi bizi geçmek"

Ergin Ataman THY Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olduklarını hatırlatarak, bütün takımların kendilerini geçmek için önemli kadrolar kurduğunu dile getirdi.

Kariyerinde bu kupayı 8. kez kazandığı hatırlatılması üzerine Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"8 olmuş, ben de sayamıyorum ama çift hanelere 2 kaldı. İnşallah kariyerimde bu kupada çift haneli rakama ulaşan ilk ve tek antrenör unvanına sahip olurum. Kupayı aslında kazanan oyuncularım. İyi bir takımımız var. Yönetimimiz büyük bir fedakarlıkla bu takımı bu şekilde tutmaya devam ediyor. Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Biz sadece Efes taraftarının değil, Türkiye'nin takımıyız. Son iki sezonun Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Avrupa Ligi de haftaya başlayacak ve özellikle İstanbul'daki maçlarımızı kapalı gişe oynayacağımızı düşünüyorum. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Tarihte ilk defa bir takımın üst üste Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon olması için çalışacağız. Avrupa'da bu sezon transfer rekoru kırıldı, büyük transferler yapıldı. Bütün takımların tek hedefi bizi geçmek. Bizim takımımızın da pek geçilmeye niyeti yok."

Sakatlığı bulunan Shane Larkin'le de ilgili bilgi veren Ataman, "Larkin, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sakat sakat oynadı. ABD'de ameliyat oldu. 8 hafta sonra topla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Zannediyorum Avrupa Ligi'nin ilk bölümünde 10-12 maç kaçıracak. O da çok çalışkan bir oyuncu, tekrar formuna geri kavuşacaktır." diyerek sözlerine tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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