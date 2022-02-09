Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Francisco Arana (İspanya), Ciprian Stoica (Romanya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Bahçeşehir Koleji: Jones 11, Hall 5, Smith 13, Dekker 13, Oğuz Savaş 20, Solomon 6, Kartal Özmızrak 9, Muhammed Baygül 2, Berkay Candan, Erkan Yılmaz 18

Avtodor Saratov: Sakic 5, Chery 23, Scrubb 10, Kolesnikov 5, Jerrett 7, Funderburk 19, Johnson 16, Minchenko, Kvitkovskikh 10, Sergeev, Gavrilov,

1. Periyot: 11-19

Devre: 31-40

3. Periyot: 48-61

Normal süre: 84-84

Beş faulle oyundan çıkan: 39.3 Solomon (Bahçeşehir Koleji), 41.43 Jerrett (Avtodor Saratov)

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda normal süresi 84-84 sona eren maçta, Rusya'nın Avtodor Saratov takımını uzatmada 97-95 yendi.

Çeyrek finali garantileyen iki ekibin dengeli başlayan mücadelesinde ilk beş dakika 9-8 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle geçildi. Bundan sonraki bölümde sadece kaptan Oğuz Savaş'la serbest atışlardan iki sayı bulan ev sahibi ekip karşısında Sakic, Kolesnikov ve Johnson ile etkili olan Rusya temsilcisi, ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Erkan Yılmaz ve Kartal Özmızrak'ın üst üste sayılarıyla başlayan Bahçeşehir Koleji, 17. dakika içinde farkı iki sayıya indirdi: 24-26. Temposunu yeniden artıran Avtodor Saratov, son dakika içindeki 6-0'lık serisiyle soyunma odasına 40-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve 28. dakikada farkı 18 sayıya kadar (41-59) çıkaran konuk takım, son çeyreğe 61-48 önde girdi.

Son periyoda tempolu başlayan ev sahibi ekip, Erkan Yılmaz ve Dekker'ın etkili oyunuyla 12-4'lük seri yakaladı ve skoru 60-65 yaptı. Bitime 48 saniye kala Dekker'ın kritik üç sayılık atışıyla farkı iki sayıya (81-83) indiren Bahçeşehir Koleji, pota altında Erkan Yılmaz'ın iyi takibiyle 83-83 beraberliği sağladı. Funderburk ve Smith'in serbest atıştan bulduğu karşılıklı sayılarla normal süre 84-84 sona erdi.

Uzatmada ritmini bulan ve oyunun kontrolüne eline geçiren Bahçeşehir Koleji, rakibini 97-95 mağlup etti ancak grup liderliğini garantilemek için ihtiyacı olan 6 sayılık farkı yakalayamadı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji gruptaki 5. galibiyetini elde ederken, bir maçı eksik Avtodor Saratov ilk kez mağlup oldu.