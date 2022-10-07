Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA

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