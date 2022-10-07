Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

07.10.2022 09:06
Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş Emlakjet (Muradiye)

Yarın:

13.00 Galatasaray Nef- Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Ayos Konyaspor Basketbol-TOFAŞ (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor- Türk Telekom (TOFAŞ)

9 Ekim Pazar:

13.00 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Aliağa Petkimspor- Anadolu Efes (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji- Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

10 Ekim Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.30 Antalya 07 Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kepez Turgut Özal)

14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

15.00 Nesibe Aydın- Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

16.00 Emlak Konut- Rize Belediyespor (Başakşehir)

9 Ekim Pazar:

13.00 Bursa Uludağ Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Çağdaş Bodrumspor- Samsunspor (Bodrum)

Yarın:

14.00 Akran Gemlik Basketbol-Finalspor (Gemlik)

15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Depomaxx Haremspor (Altındağ Atatürk)

17.30 Antalya Güneşi-Sigortam.net (Kepez Turgut Özal)

9 Ekim Pazar:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Mersin Büyükşehir Belediyesi (Kocaeli Atatürk)

15.45 OGM Ormanspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Ankaragücü Mamak Belediyesi (Gölbaşı)

10 Ekim Pazartesi:

16.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Semt77 Yalovaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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