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Basketbol Şampiyonlar Ligi Başlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezon heyecanı yarın başlıyor, 32 takım 8 grupta mücadele edecek.

30.09.2024 11:16
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Bu sezon 9. kez oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarının ardından normal sezon heyecanı, yarınki 9 karşılaşmayla başlayacak.

Toplam 8 grupta 32 ekibin yer alacağı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak 8 ekip, doğrudan son 16 turu grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in'de mücadele edecek.

Son 16 turunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşacak ekipler, yeri daha sonra belirlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

Yarın dokuz, çarşamba günü 7 maç oynanacak normal sezonda ilk grup müsabakaları, 18 Aralık'ta tamamlanacak. Dörtlü Final, 8-11 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

16 ülkeden 32 ekip

Toplam 16 ülkeden temsilcilerin bulunacağı organizasyonda Türkiye, Almanya, İspanya ve Yunanistan'dan dörder ekip yer alacak.

Türkiye'yi Aliağa Petkimspor, Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket'in temsil edeceği turnuvada, Fransa, İsrail, İtalya ile Polonya'dan ikişer, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Portekiz ve Sırbistan'dan ise birer takım bulunuyor.

Şampiyonlar

Organizasyonda İspanyol takımları 5 kez, Almanya, İtalya ve Yunanistan ekipleri ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol ekibi Tenerife, 2016-2017 ve 2021-2022'de, diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos art arda 2019-2020 ve 2020-2021'de kupaya uzanırken, geçen sezon da birinciliği İspanya'dan Unicaja elde etti.

2022-2023'te Alman ekibi Telekom Baskets Bonn, 2017-2018'de Yunanistan'dan AEK ve 2018-2019'da da İtalyan Virtus Bologna kupaya uzandı.

Gruplar

Türk ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un B, Karşıyaka'nın C, Galatasaray'ın D, Manisa Basket'in ise H Grubu'nda yer aldığı organizasyonda gruplarda mücadele edecekler şöyle:

A Grubu: Hapoel Netanel Holon (İsrail), Igokea m: tel (Bosna Hersek), Nanterre 92 (Fransa), Würzburg Baskets (Almanya)

B Grubu: Aliağa Petkimspor, Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika), King Szczecin (Polonya)

C Grubu: Karşıyaka, La Laguna Tenerife (İspanya), Saint-Quentin (Fransa), Kolossos H Hotels (Yunanistan)

D Grubu: Galatasaray, Promitheas Patras (Yunanistan), RASTA Vechta (Almanya), ERA Nymburk (Çekya)

E Grubu: AEK (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), Maccabi Ironi Ramat Gan (İsrail), Telekom Baskets Bonn (Almanya)

F Grubu: Rytas Vilnius (Litvanya), Falco Szombathely (Macaristan), Pallacanestro Reggiana (İtalya), WKS Slask Wroclaw (Polonya)

G Grubu: BAXI Manresa (İspanya), Bertram Derthona Tortona (İtalya), NINERS Chemnitz (Almanya), Benfica (Portekiz)

H Grubu: Manisa Basket, UCAM Murcia (İspanya), Peristeri (Yunanistan), FMP Belgrad (Sırbistan)

Kaynak: AA

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