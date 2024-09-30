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Basketbol Şampiyonlar Ligi Başlıyor

4 Türk takımının katılacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor. İlk maçlar oynanacak.

30.09.2024 11:49
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İlk grup aşamasının yarın başlayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele edecek 4 Türk takımından 2'si daha önce organizasyonda mücadele verdi.

Aliağa Petkimspor'un B, Karşıyaka'nın C, Galatasaray'ın D ve Manisa Basket'in H Grubu'nda yer aldığı organizasyonda Türk ekipleri yarın 3, çarşamba günü de 1 maça çıkacak.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de sahasında Almanya'dan RASTA Vechta ile karşılaşacak, Aliağa Petkimspor TSİ 19.30'da Polonya'da King Szczecin, Manisa Basket ise TSİ 21.30'da İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak.

Karşıyaka, bir gün sonra saat 19.30'da İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi ağırlayacak.

Türkiye'den 13 takım

Elemeleri geçen Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket'in ilk defa yer alacağı organizasyonda bu seneki diğer 2 takımın dışında, daha önce Bahçeşehir Koleji, Banvit, Beşiktaş, Bursaspor, Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, TOFAŞ, Türk Telekom ve Uşak Sportif normal sezonda, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise elemelerde Türkiye'yi temsil etmişti.

Bu sezonla birlikte normal sezonda 13 farklı ekiple temsil edilecek Türkiye, organizasyona en fazla takım gönderen ülke konumunda bulunuyor.

Türk takımları iki kez finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 8 sezonda 2 Türk takımı finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.

Organizasyonda 2016-2017 sezonunda Banvit, İspanyol Tenerife'ye, 2020-2021'de de Pınar Karşıyaka, yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a finalde kaybetti.

Türk ekiplerinin performansı

Şampiyonlar Ligi'nde 87 müsabakayla en fazla maça çıkan Türk takımı konumundaki Karşıyaka'yı, 73 karşılaşmayla Beşiktaş ve 70 maçla Banvit izliyor.

Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda, daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 2 maçını da kaybetti.

Organizasyonda elemeler dahil Türk takımlarının performansları şöyle:

TakımlarOGMB
Aliağa Petkimspor330

Bahçeşehir Koleji15510

Banvit/Teksüt Bandırma7043261
Beşiktaş7342301
Bursaspor633

Darüşşafaka441925

Galatasaray442024

Gaziantep Basketbol28820

Pınar Karşıyaka874740

Sakarya BŞB202

TOFAŞ542529

Türk Telekom291910

Uşak Sportif1679

Kaynak: AA

Galatasaray, Basketbol, İspanya, Polonya, Almanya, Manisa, Finans, Spor, Son Dakika

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