Basketbol Şampiyonlar Ligi Başlıyor

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İlk grup aşamasının yarın başlayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele edecek 4 Türk takımından 2'si daha önce organizasyonda mücadele verdi.

Aliağa Petkimspor'un B, Karşıyaka'nın C, Galatasaray'ın D ve Manisa Basket'in H Grubu'nda yer aldığı organizasyonda Türk ekipleri yarın 3, çarşamba günü de 1 maça çıkacak.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de sahasında Almanya'dan RASTA Vechta ile karşılaşacak, Aliağa Petkimspor TSİ 19.30'da Polonya'da King Szczecin, Manisa Basket ise TSİ 21.30'da İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak.

Karşıyaka, bir gün sonra saat 19.30'da İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi ağırlayacak.

Türkiye'den 13 takım

Elemeleri geçen Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket'in ilk defa yer alacağı organizasyonda bu seneki diğer 2 takımın dışında, daha önce Bahçeşehir Koleji, Banvit, Beşiktaş, Bursaspor, Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, TOFAŞ, Türk Telekom ve Uşak Sportif normal sezonda, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise elemelerde Türkiye'yi temsil etmişti.

Bu sezonla birlikte normal sezonda 13 farklı ekiple temsil edilecek Türkiye, organizasyona en fazla takım gönderen ülke konumunda bulunuyor.

Türk takımları iki kez finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 8 sezonda 2 Türk takımı finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.

Organizasyonda 2016-2017 sezonunda Banvit, İspanyol Tenerife'ye, 2020-2021'de de Pınar Karşıyaka, yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a finalde kaybetti.

Türk ekiplerinin performansı

Şampiyonlar Ligi'nde 87 müsabakayla en fazla maça çıkan Türk takımı konumundaki Karşıyaka'yı, 73 karşılaşmayla Beşiktaş ve 70 maçla Banvit izliyor.

Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda, daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 2 maçını da kaybetti.

Organizasyonda elemeler dahil Türk takımlarının performansları şöyle:

Takımlar O G M B Aliağa Petkimspor 3 3 0 Bahçeşehir Koleji 15 5 10 Banvit/Teksüt Bandırma 70 43 26 1 Beşiktaş 73 42 30 1 Bursaspor 6 3 3 Darüşşafaka 44 19 25 Galatasaray 44 20 24 Gaziantep Basketbol 28 8 20 Pınar Karşıyaka 87 47 40 Sakarya BŞB 2 0 2 TOFAŞ 54 25 29 Türk Telekom 29 19 10 Uşak Sportif 16 7 9

Kaynak: AA