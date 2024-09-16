Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Mücadeleleri Başlıyor

Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği, aralarında Aliağa Petkimspor'un da yer aldığı 24 ekibin eleme mücadelesi, yarın Antalya'da başlayacak.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuvada altışar takımdan oluşan 4 grupta 24 ekip mücadele edecek. Her gruptan birer takım, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Eleme usulüyle oynanacak müsabakalarda gruplarında ikişer takım doğrudan yarı finalde yer alacak.

Antalya'da 22 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda ilk 2 gün çeyrek final, daha sonraki 2 gün yarı final ve son 2 gün de final müsabakaları oynanacak.

Aliağa Petkimspor'un final yolu

Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket'in doğrudan normal sezonda mücadele edeceği organizasyonda elemelerde yer alacak Aliağa Petkimspor, ilk maçında yarın saat 21.30'da Hollanda'dan Heroes den Bosch'la karşılaşacak.

İzmir temsilcisi, rakibini yendiği takdirde yarı finalde 19 Eylül Perşembe günü Fransız ekibi Cholet Basket'le mücadele edecek. Bu turu da geçmesi halinde ise 21 Eylül Cumartesi günü final maçına çıkacak.

Aliağa Petkimspor, yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi halinde B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi durumunda ise yoluna FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nda devam edecek.

Program

Organizasyonda ilk 2 günün programı şöyle:

Yarın:

14.00 Rilski Sportist (Bulgaristan)- Nokia (Finlandiya)

16.30 Sabah (Azerbaycan)-Norrkoping Dolphins (İsveç)

18.00 Caledonia Gladiators (Büyük Britanya)-CSM CSU Oradea (Romanya)

21.30 Aliağa Petkimspor-Heroes den Bosch (Hollanda)

18 Eylül Çarşamba:

14.00 Trepca (Kosova)-Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

16.30 Kutaisi 2010 (Gürcistan)-Patrioti Levice (Slovakya)

19.00 MoraBanc Andorra (İspanya)- Antwerp Giants (Belçika)

21.30 Spartak Office Shoes (Sırbistan)- Juventus Utena (Litvanya)