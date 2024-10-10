Basketbol Süper Ligi 2. Hafta Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji (BJK Fibabanka)
12 Ekim Cumartesi:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
18.00 Yalovaspor Basketbol- Fenerbahçe Beko (90. Yıl)
20.30 Bursaspor Basketbol- Anadolu Efes (TOFAŞ)
13 Ekim Pazar:
15.30 Galatasaray-TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)
14 Ekim Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa- Manisa Basket (Ayhan Şahenk)
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