Basketbol Süper Ligi 2. Hafta Başlıyor

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji (BJK Fibabanka)

12 Ekim Cumartesi:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

18.00 Yalovaspor Basketbol- Fenerbahçe Beko (90. Yıl)

20.30 Bursaspor Basketbol- Anadolu Efes (TOFAŞ)

13 Ekim Pazar:

15.30 Galatasaray-TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)

14 Ekim Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa- Manisa Basket (Ayhan Şahenk)