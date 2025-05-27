Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ardından play-in müsabakarları da tamamlanırken, play-off çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Play-off'ta 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, A. Efes ve Tofaş ilk maçları evinde oynayacak.
Çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:
Fenerbahçe Beko - Türk Telekom
Beşiktaş - Galatasaray
A. Efes - Mersin Spor
Tofaş - Bahçeşehir Koleji - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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