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Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes - Son Dakika

Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes

24.09.2021 09:29
Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan Anadolu Efes, normal sezonlarda yakaladığı yüzde 81,7'lik galibiyet oranıyla da bu sene mücadele edecek ekipler içinde en başarılı takım konumunda bulunuyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan Anadolu Efes, normal sezonlarda yakaladığı yüzde 81,7'lik galibiyet oranıyla da bu sene mücadele edecek ekipler içinde en başarılı takım konumunda bulunuyor.

İlk olarak 1966-1967'de 12 takımın katıldığı Basketbol Süper Ligi'nde 56. sezona kadar 83 farklı ekip yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda bulunduğu ligde, ligin yeni ekipleri Yukatel Merkezefendi Belediyesi ve Semt77 Yalovaspor ilk defa mücadele edecek.

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden Beşiktaş 53, Pınar Karşıyaka 49, Anadolu Efes 43, TOFAŞ 36, Türk Telekom 28, Darüşşafaka 25, Gaziantep Basketbol 9, Büyükçekmece Basketbol 6 ve Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor 3, Bursaspor 2, Aliağa Petkimspor ise bir kez daha önce ligde yer aldı.

1983-1984 sezonunda play-off uygulamasının başladığı ligde, 1981-1982'ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.

En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes'te

Geride kalan 55 sezonun 43'ünde mücadele eden Anadolu Efes, yaşadığı 15 şampiyonluğun yanında yakaladığı yüzde 81,7'lik galibiyet oranıyla ligde mücadele edecek ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Normal sezonda bin 113 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 909 galibiyet, 201 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Anadolu Efes'i galibiyet oranında yüzde 67,7 ile Fenerbahçe, yüzde 59,1 ile Galatasaray takip ediyor.

Takımların performansları

Ligde 2021-2022 sezonunda mücadele edecek takımların, normal sezonlarda bugüne kadar gösterdikleri performanslar şöyle:

TakımlarSezonOGMB
Afyon Belediyespor38025550
Aliağa Petkimspor13010200
Anadolu Efes4311139092013
Bahçeşehir Koleji38130510
Beşiktaş53134577156311
Bursaspor25324290
Büyükçekmece Basket6171541170
Darüşşafaka257113713400
Fenerbahçe5513879394426
Galatasaray5513888215589
Gaziantep Basketbol92611211400
Pınar Karşıyaka4912516456006
TOFAŞ369155223921
Türk Telekom287974543430

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes - Son Dakika
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