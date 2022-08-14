Manisa BBSK Michal Michalak'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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Manisa BBSK Michal Michalak'ı renklerine bağladı

14.08.2022 14:06
Manisa BBSK Michal Michalak'ı renklerine bağladı

Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Polonyalı forvet Michal Michalak'ı kadrosuna bağladı.

Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Polonyalı forvet Michal Michalak'ı kadrosuna bağladı.

Polonyalı forvet Michal Michalak, Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının kadrosuna katıldı. Almanya'da EWE Baskets Oldenburg ve Fransa'da Levallois'te geçiren 29 yaşında, 1.96 boyundaki oyuncu Polonya Milli Takımı'yla Türkiye Milli Takımıyla hazırlık maçı yapmak için geldiği İstanbul'da sözleşme imzaladı. Michalak, geçen sezon Almanya'da 13.1 sayı, 3.7 ribaund, 1.7 asist ortalamaları yakaladı. - MANİSA

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Manisa BŞB'ye potada Polonyalı forvet Manisa BŞB'ye potada Polonyalı forvet Fidan Ögel dünya ikincisi oldu Fidan Ögel dünya ikincisi oldu
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Almanya, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK Michal Michalak'ı renklerine bağladı - Son Dakika

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