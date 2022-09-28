Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu

28.09.2022 21:00

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Kupayı, Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇTAYDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan 36. Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı yerinde takip etti.

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes kazandı

İLGİ YOĞUNDU

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i karşı karşıya getiren karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Sezonun ilk resmi maçının oynandığı Ankara'da basketbolseverler salonun tamamını doldurdu. Salonda Fenerbahçe taraftarının ağırlıklı olması dikkati çekti.

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes kazandı

ALİ KOÇ TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımı bu zorlu maçta Ankara'da yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala salona giren Ali Koç'a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes kazandı

ITOUDİS VE ATAMAN BİR KEZ DAHA RAKİP

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis ile Anadolu Efes'in tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın rekabeti bir kez daha Türkiye'ye taşındı. Başantenörlük kariyerine Türkiye'de 2013 yılında Türkiye'de Banvit'te başlayan Itoudis, 1 yıl sonra büyük başarılar elde edeceği Rusya'nın CSKA Moskova takımına geçmişti. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Ergin Ataman ile Itoudis, 8 yıl sonra Türkiye'de bir kez daha rakip oldu.

Bu 8 yıllık zamanda başta THY Avrupa Ligi finali olmak üzere birçok kez karşı karşıya geleni iki tecrübeli başantrenörün rekabeti Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla tekrar başlamış oldu.

YENİLERİN İLK HEYECANI

İki takımın yeni transferleri ilk resmi maçlarına Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda çıktı. Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, Johnathan Motley, Scott Wilbekin, Samet Geyik, Nigel Hayes, Anadolu Efes'te ise Will Clyburn, Egehan Arna, Amath M'Baye ve Ante Zizic ilk kez yeni takımlarının formasını giydi. Öte yandan 2016-2017 sezonunda birlikte Darüşşafaka forması giyen Wilbekin, Clyburn ve Zizic de yıllar sonra Türkiye'ye dönüp bu maçta birbirlerine rakip oldu.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu - Son Dakika

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