Basketbol: Pınar Cup 2022 - Son Dakika
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Basketbol: Pınar Cup 2022

22.09.2022 22:44
Basketbol: Pınar Cup 2022

Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 98-87 yendi.

Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 98-87 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-18 üstün geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-39 önde gitti. Üçüncü periyodu da 72-65 galip tamamlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 98-87 kazandı.

Müsabakayı 23 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı Errick McCollum karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 20 sayı ile mücadele etti.

Turnuvada yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Beko, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Pınar Cup 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: Pınar Cup 2022 - Son Dakika
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