Basketbolda Yeni Hedef: İzmit

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Aralarındaki binlerce kilometrelik mesafeyi yaşam tarzları haline getirdikleri basketbol için kapatan Amerikalı Zia Alexandria Cooke ve İstanbullu Yağmur Kübra Taşar, yeni katıldıkları takımlarının başarısı için İzmit'te parkede bir araya geldi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda ilk kez mücadele eden İzmit ekibi Danilos Pizza Kadın Basketbol Takımı'nda kadroyu güçlendirmek için takıma iki transfer yapıldı. Biri Amerikalı diğeri İstanbullu iki profesyonel sporcu aralarındaki 9 bin 200 kilometrelik mesafeye rağmen basketbol için İzmit'te bir araya geldi. En son Avusturalya'da oynayan Güney Karolinalı 24 yaşındaki oyun kurucu Zia Alexandria Cooke ile yaklaşık 1 ay önce Bodrum Basketbol'dan transfer edilen 25 yaşındaki şutör gard Yağmur Kübra Taşar birlikte yaptıkları ilk antrenmanda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Yeni takımlarında ilk röportajlarını birlikte veren sporcular, yeni takımlarını yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Zia Cooke: "Hücumda liderlik edeceğim"

Avustralya'daki takımından aralık ayında ayrılan ve ilk kez Türkiye'de bir takımda oynayacak Amerikalı oyun kurucu Zia Alexandria Cooke, "Menajerim benim için en iyi opsiyonun bu olduğunu söyledi. Çoğu şeyi o halletti. Bana da en iyi seçimin bu olacağını söyledi ve ben de geldim. Atmosferi çok beğendim. Heny (Destanni Henderson) kolejden takım arkadaşım. Kolejde birlikte şampiyonluk yaşadık. Transfer sürecinde onunla da görüştüm. Onun da burada olması benim çok rahat hissetmemi sağladı. Daha önce Avusturalya'ya gittim. Yemekler, hava, atmosfer çok farklıydı. Burada henüz çok fazla bir yer görmedim ama değişik deneyimler elde edeceğim. Daha önce elde ettiğim deneyimlerin hepsini burada takımın başarısı için kullanacağım. Hem hücumda takıma liderlik hem de defansta elimden geldiğince sert savunmamı yapacağım ve bu takımın Play-off'a girmesi için her şeyimi göstereceğim" dedi.

Yağmur Kübra Taşar: "Buraya geldiğimde herkes çok destek oldu"

Lige iyi başlayan ancak sonradan sıkıntılı süreç yaşayarak düşüşe geçen Bodrum Basketbol'dan kısa süre önce alınan Yağmur Kübra Taşar ise takımı ve kariyeri için hedeflerini paylaştı. Taşar, "İlk yarıdaki takımımla çok iyi başladık ve sonradan düştük biliyorsunuz. Sağ olsunlar, beni buraya transfer ettiler. Çok da isteyerek aldılar. Buraya geldiğimde bir tık 'Acaba adapte olabilir miyim?' diye düşündüm. Bir de düşme hattındaydı, aynı zamanda takımı kurtarmak da lazım. Beni hemen aralarına aldılar. Hepsi çok destek oldu. Staffından (teknik ekip) oyuncularına, tribünden taraftarına herkes çok iyiydi. Ben de elimden geldiğince en iyi şekilde desteğimi vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Avrupa'da oynama hedefim var"

Hedefinin Avrupa'da oynamak olduğuna vurgu yapan 25 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Benim Avrupa'da oynama gibi bir hedefim var. Üst seviyelerde. WNBA olur mu? Bilmiyorum ama zirve olarak düşünüyorum. Ligde en büyük takımlarda ve Avrupa'da takımlarımızı temsil etmek için savaşırım. İzmit zaten hep vardı. Ben Galatasaray çıkışlıyım. İzmit'i hep biliyordum. İzmit'te takım olması da güzel. Burada maç maç gidiyoruz. İnşallah ligde kalıp daha sonra play-off'a da girersek ve güzel bir başarı yakalarsak seneye de burası devam eder. Ben de burada olmaktan mutluluk duyarım." - KOCAELİ