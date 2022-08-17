Batman'da düzenlenen 18 yaş altı teniz turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da düzenlenen 18 yaş altı teniz turnuvası sona erdi

17.08.2022 13:45
Batman'da düzenlenen 18 yaş altı teniz turnuvası sona erdi

Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 18 yaşı altı tenis turnuvası final maçlarıyla son buldu.

Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 18 yaşı altı tenis turnuvası final maçlarıyla son buldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Doğu ve Güney Doğu 18 yaş altı tenis takım şampiyonası 18 ilin katılımıyla 11-16 Ağustos tarihlerinde Batman'da düzenlendi. Turnuvada kadınlar kategorisinde 1955 Batman Belediyespor Tenis Kadın Takımı şampiyon olurken, Bitlis Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Hakkari Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü birinci, 76 Iğdır Belediye Spor Kulübü ikinci, Hakkari Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren ilk 2 takım Eylül ayında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda illerini temsil etmeye hak kazandı. - BATMAN

YORUMLAR
500
Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar
Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, gençlik, Batman, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman'da düzenlenen 18 yaş altı teniz turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:29 Adana'da ucuz halı izdihamı yaşanan mağaza ruhsatsız çıktı! Zabıta, mağazanın kapısına kilit vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da düzenlenen 18 yaş altı teniz turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement