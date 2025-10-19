Batman Petrolspor 1-1 Altınordu: Liderlik Koltuğu

2'nci Lig Beyaz Grup'un 9'uncu haftasında Batman Petrolspor sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 9'uncu haftasında Batman Şehir Stadyumu'nda Altınordu'yu konuk etti. Maça etkili başlayan Altınordu maçın 21'inci dakikasında Serkan Dursun'un attığı golle öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran Batman Petrolspor 57'nci dakikada Emirhan Aydoğan'ın attığı golle skoru 1-1 berabere getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor'un sahasında mağlup olmasıyla aldığı 1 puanla liderlik koltuğuna oturdu.