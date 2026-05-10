Batman Petrolspor\'un şampiyonluk kutlamasında yıldız yağmuru

TFF 2. Lig’de sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Batman Petrolspor, tarihi başarısını Batman’da düzenlenen muhteşem bir törenle kutladı.
Batman Valilik Önü'nde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun da katıldığı kutlamalarda Batman Petrolspor'a şampiyonluk kupası takdim edildi. Meşaleler ve tezahüratlarla şenlenen kutlamalarda binlerce taraftar büyük bir coşku yaşadı.
Şehirde bayram havası estiren kutlamalara sanat dünyasından önemli isimler de katılım sağladı. Batman Petrolspor’u bu mutlu gününde yalnız bırakmayan ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, kutlamaların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Takımı ve şehri tebrik eden Erdoğan, Batman Petrolspor’un yerinin 1. Lig olmadığını belirterek kırmızı-beyazlı camiayı Süper Lig'de görmeyi arzu ettiğini dile getirdi.
Gün boyu çeşitlik etkinliklerle süren kutlamalarda pop müziğin dev ismi Murat Boz, son dönemin parlayan yıldızı Blok 3 ve güçlü sesiyle Rewşan, Batmanlı taraftarlar için en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Ayrıca Cengiz İmren de Batman Petrolspor'a özel şampiyonluk şarkısıyla kutlamalara renk katan isimlerden biri oldu.
