Batman Petrolspor\'un şampiyonluk kutlamasında yıldız yağmuru

10.05.2026 22:57
TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, görkemli bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Düzenlenen törene birçok ünlü isim katılım sağlarken, ünlü yönetmen Yılmaz Erdoğan da kırmızı-beyazlıları yalnız bırakmadı. Batman Petrolspor camiasını tebrik eden Yılmaz Erdoğan, kendilerini Süper Lig'de de görmek istediğini ifade etti.

TFF 2. Lig’de sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Batman Petrolspor, tarihi başarısını Batman’da düzenlenen muhteşem bir törenle kutladı. 

KIRMIZI-BEYAZLILAR KUPASINA KAVUŞTU

Batman Valilik Önü'nde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun da katıldığı kutlamalarda Batman Petrolspor'a şampiyonluk kupası takdim edildi. Meşaleler ve tezahüratlarla şenlenen kutlamalarda binlerce taraftar büyük bir coşku yaşadı.

YILMAZ ERDOĞAN BATMAN HALKIYLA BULUŞTU 

Şehirde bayram havası estiren kutlamalara sanat dünyasından önemli isimler de katılım sağladı. Batman Petrolspor’u bu mutlu gününde yalnız bırakmayan ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, kutlamaların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Takımı ve şehri tebrik eden Erdoğan, Batman Petrolspor’un yerinin 1. Lig olmadığını belirterek kırmızı-beyazlı camiayı Süper Lig'de görmeyi arzu ettiğini dile getirdi.

MURAT BOZ, BLOK 3 VE REWŞAN DA SAHNE ALDI

Gün boyu çeşitlik etkinliklerle süren kutlamalarda pop müziğin dev ismi Murat Boz, son dönemin parlayan yıldızı Blok 3 ve güçlü sesiyle Rewşan, Batmanlı taraftarlar için en sevilen şarkılarını seslendirdi. 

BATMAN PETROLSPOR'A ÖZEL ŞAMPİYONLUK ŞARKISI

Ayrıca Cengiz İmren de Batman Petrolspor'a özel şampiyonluk şarkısıyla kutlamalara renk katan isimlerden biri oldu. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
