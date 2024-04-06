Bayer Leverkusen, Union Berlin'i yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Nesibe Aydın, Efe Güven'i başantrenör olarak göreve getirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, başantrenörlük görevi için Efe Güven ile anlaşmaya vardı. Başkan Mirkan Aydın, Efe Güven'in genç ve önemli bir isim olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde önemli hedeflerle başlayacaklarını ifade etti. Efe Güven ise Nesibe Aydın'da kaliteli oyuna odaklanan bir kadro ile önemli başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.