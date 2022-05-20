Bayern'in yıldızı Antalya'daki tatilinde bile antrenmanlarına devam ediyor - Son Dakika
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Bayern'in yıldızı Antalya'daki tatilinde bile antrenmanlarına devam ediyor

20.05.2022 10:20

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, bu sene tatil rotasını Antalya'ya çevirdi. Konakladıkları otelin sahasında antrenmanlarına devam eden yıldız golcünün formda görüntüsü dikkat çekti.

Almanya Bundesliga'da 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak bitiren Bayern Münih'te sezon bitimiyle 35 golle gol kralı olan Polonyalı milli futbolcu Lewandowski, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Tatil tercihi olarak Antalya'yı seçen yıldız futbolcu, kendisini formda tutmak için antremanlara tatilde de devam etti.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OLDU

Bundesliga'da bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 46 maçta 50 gol 6 asistlik performansla 56 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız golcü, şampiyonluğun en büyük mimarlarından oldu.

ANTREMANLARA DEVAM EDİYOR

Sezonun tamamlanmasıyla ailesiyle birlikte Antalya'ya tatil yapmaya gelen Lewandowski, konakladıkları otelin sahasında antremanlara devam ediyor. Formunu kaybetmemek için bireysel çalışmalarına devam eden yıldız oyuncunun, tatil paylaşımları takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Yıldız futbolcu Robert Lewandowski, Antalya'da tatil yapıyor Yıldız futbolcu Robert Lewandowski, Antalya'da tatil yapıyor

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Son Dakika Spor Bayern'in yıldızı Antalya'daki tatilinde bile antrenmanlarına devam ediyor - Son Dakika


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