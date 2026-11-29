Bayern Münih, Avrupa futbolunun en seçkin takımlarından biri ve şu anda Ballon d'Or sahibi ve İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane'in de formasını giydiği kulüp.Ancak Kane, Bayern'in son derece başarılı yabancı transferi olsa da Alman devi aynı zamanda kendi genç yeteneklerini yetiştirmeye de özel önem veriyor.2013'te Bayern, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken ilk 11'inde dört altyapı oyuncusuna yer vermişti. Gençlik geliştirme ve kampüs direktörü Jochen Sauer, Bayern'in hedefinin bu zaferi tekrarlamak ve kulübün genç oyuncuları yetiştirme geleneğini sürdürmek olduğunu söylüyor.Sauer, 2017'de akademi Münih'in başka bir bölgesinde, A takım antrenman kompleksinden uzakta açıldığında Bayern'e Red Bull Salzburg'dan geçti.Kulübün sloganı "Mia San Mia", "biz kimiz" anlamına geliyor ve Sauer, kulübün her zaman A takımında yerel, kendi yetiştirdiği oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olmayı hedeflediğini söylüyor. Sauer, BBC Spor'a yaptığı açıklamada "Bölgesel bir kulüp olmak, aynı zamanda uluslararası alanda ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabetçi olmak hep kimliğimiz ve felsefemiz oldu" dedi. "Ancak ekibimizin çekirdeğini hep Münih ve Bavyera bölgesinden, kulüp ve şehirle derin bir bağa sahip olanlar oluşturuyor.""Özellikle 11 yaş altı ile 15 yaş altı takımlarımız için belirlediğimiz oyuncu seçimi yönergelerimiz, Münih ve Bavyera bölgesinden mümkün olduğunca çok yetenekli oyuncuyu kadromuza katmayı hedefliyor."Münih doğumlu Hırvat milli futbolcu Josip Stanisic iyi bir örnek. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yerel kulüp SC Furstenfeldbruck'tan 17 yaş altı oyuncusu olarak transfer olurken, 22 yaşındaki Aleksandar Pavlovic sekiz yaşında akademiye katıldı ve A takıma kadar yükseldi. Almanya milli takımında da forma giyiyor.Ancak son dönemde akademiden çıkan belki de en büyük isim Jamal Musiala. 16 yaşında Chelsea altyapısına alınan oyuncu, Bayern ve Almanya'nın yıldızı ve henüz 23 yaşındayken altı Bundesliga şampiyonluğu kazandı.Bu, kulübün stratejisinin bir parçasıydı, en iyi genç yabancı oyuncuları ve Alman pasaportuna sahip olanları kulübe getiriyorlardı. Fakat şansları da yaver gitti.Bu transfer, Bayern Münih'in o dönem Chelsea'de forma giyen kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi ile ilgilendiği sıralarda yapıldı. Hudson-Odoi'nin menajeri, yedi yaşındayken Almanya'dan İngiltere'ye taşınan Musiala ile aynıydı.Bayern, Musiala'nın Almanya doğumlu olması nedeniyle zaten genç oyuncudan haberdardı ama anlaşmanın gerçekleşmesi için doğru zaman gelmişti.Sauer, "O dönemde bazı parçalar kesinlikle bir araya geldi" diyor."Bence o dönemde oyuncu için mücadele etmemizin sebeplerinden biri, Chelsea'nin onun potansiyelini tam olarak görmediğini ve A takımda üst düzey bir oyuncu olarak değerlendiremediğini düşünmemizdi."Gelecek vadeden bir oyuncu olarak görmüş olsalardı, Bayern Münih için bile Chelsea ortamından bir oyuncuyu transfer etmek zor olurdu."A takım kadrosundaki diğer genç oyuncular arasında, Gambiya'daki Gambinos Stars Africa'dan transfer edilen 18 yaşındaki Bara Sapoko Ndiaye ve dört yıl önce akademiye katılan ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Lennart Karl yer alıyor.Bayern nasıl oyuncu buluyor?

Bayern Kampüsü, ağırlıklı yerel oyunculardan oluşan 43 genç sporcuyu konaklama imkanıyla ağırlayabiliyor. Daha sonra Almanya dışından oyuncu arayışına da başlayacaklar.Sauer, "Bence temelde oyuncuların en az % 60'ının bölgeden gelmesi ve 19 yaş altı seviyesine ulaşması yönünde bir hedefimiz var" diyor."Bu otomatik olarak, takımın geri kalan % 40'ının ülke genelindeki diğer bölgelerden temin edilmesi gerektiği anlamına geliyor."17 yaş altı grubuna gelince, uluslararası alanda en yetenekli oyuncuları kadromuza katmak için Avrupa'nın önde gelen futbol pazarlarına da ulaşıyoruz."Jamal Musiala bunun mükemmel bir örneği. 16 yaşına geldiği ve uluslararası transferlere izin veren düzenlemeler yürürlüğe girdiği anda, Avrupa'nın en yetenekli oyuncularını kadromuza katmak istiyoruz. Bu kesinlikle transfer felsefemizin bir parçası."Musiala için bir diğer önemli nokta ise, o dönemde Bayern U-17 takımının teknik direktörlüğünü, Almanya'nın en golcü oyuncusu ve eski Bayern forveti Miroslav Klose'nin yapıyor olmasıydı.Klose'nin, Musiala'yı oyununun savunma yönünü geliştirmeye teşvik ettiği söyleniyor. Ayrıca, bir oyuncunun en üst seviyeye ulaşması için neye ihtiyacı olduğunu da biliyordu. Eski forvet, Musiala A takıma katıldığında Hansi Flick'in yardımcısı oldu. Eski oyuncuların yeni neslin başında olması fikri devam ediyor. Eski Bayern stoperi ve 10 yıldan fazla Nice forması giyen Dante, şu anda 19 yaş altı takımının baş antrenörü.Sauer, "Oyunculara biraz Bayern Münih DNA'sı aşılayabilirler" diye açıklıyor. "Daha çok kişilik yönünden, oyun tarzından değil."Oyun tarzı konusunda da farklı fikirleri var ama biliyorsunuz, Bayern Münih'te oynamak ve Bayern Münih'in A takımında olmak, en azından oyuncularımıza A takıma yükselmek için karakter ve kişilik olarak nasıl olmaları gerektiğini söyleyebiliyor." Sisteme sürekli yeni oyuncuların katılması ve A takımında yer edinmenin zor olması nedeniyle, Bayern'in oyun tarzı tüm yaş gruplarında tutarlı kalıyor. Antrenörlere çalışmaları için yönergeler veriliyor ama bu "oyuna hakimiyet ve yoğunluk" hedeflerine giderken kendi fikirlerini uygulamalarına da engel olmuyor. Sauger "Ama futbol hep bir değerlendirme süreci" diyor. "2017'de kampüsü açtığımızda, futbol konusunda çok net bir fikir ortaya koyduk, ancak [Jupp] Heynckes, [Julian] Nagelsmann, [Thomas] Tuchel, Hansi Flick ve elbette [şu anki Bayern teknik direktörü Vincent] Kompany gibi teknik direktörlerden gelen fikirleri de eklemeye hep açık olduk. Futbol hep gelişiyor."Bu yüzden küçük şeyleri değiştirmeye her zaman açık olmalıyız. Ama genel stratejinin hala Heynckes, Pep Guardiola veya Louis van Gaal dönemlerindekiyle aynı olduğunu söyleyebilirim."Genç oyuncular için nihai hedefBayern'in akademi kampüsünün bakımlı koridorlarından birinde dikkat çekici bir sergi yer alıyor. Duvarlarda, ünlü akademi mezunlarının formaları çerçevelenmiş halde sergileniyor ve Almanya futbol liglerinin kademeleri ile bu liglerde oynamış futbolcuları gösteren bir pano bulunuyor.Burada yer almak için oyuncuların en az 30 adet 90 dakikalık maç oynamış olmaları gerekiyor.Bayern, altyapı sisteminde yer alan ve 19 yaş altı takımına kadar yükselen genç oyuncuların neredeyse % 44'ünün profesyonel futbolcu olduğunu belirtiyor.Sauer, "Başarı sadece oyuncuları Allianz Arena'ya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda profesyonel futbola da kazandırıyor. Genç ve yetenekli bir oyuncuyu Bayern Münih'in bir parçası olmaya ikna etmek istiyorsanız bu da çok önemli," diye ekliyor."Bizim için asıl mesele şu: Bakın, Bayern Münih'e geliyorsanız, Bayern Münih'te ilk 11'de oynayacağınızın garantisini veremeyiz çünkü bunu başarmak çok zor. Etrafınızda birçok dünya çapında oyuncu var. Yani eğer üst düzey bir forvetseniz ve Harry Kane gibi bir oyuncunuz varsa, onun yerini almak zor."Ama size en azından garanti edebileceğimiz şey, sizi profesyonel bir futbolcu olma şansınızın çok yüksek olduğu bir seviyeye kadar eğitebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz. En azından birinci, ikinci veya üçüncü lig kulüplerinde oynayabilirsiniz."Modern futboldaki çoğu şey gibi, oyuncu geliştirme de en son 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve altı kez Avrupa şampiyonu olan kulüp için ticari açıdan da mantıklı olmak zorunda. Sauer, "Paris Saint-Germain, tüm İngiliz ve İspanyol kulüpleriyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yarışırken, sahada akademimizde oynayan 11 oyuncumuzun olmasını istemek gerçekçi olmazdı" diyor."Ama bence eğer ilk takımda hep beş veya altı oyuncuyu istikrarlı bir şekilde bulundurma hedefine ulaşabilirsek, bu büyük bir başarı olur. "Öte yandan, ve bu daha çok ekonomik bir cevap olur. İngiliz kulüplerinin parasına sahip değiliz. Televizyon yayın haklarından elde ettiğimiz paraya sahip değiliz. Önümüzdeki 10 yılda rekabetçi kalabilmek için, bence hepimizin oyuncularımızdan da para kazanması gerekiyor."Son iki yıldaki örnekler arasında forvet Mathys Tel'in Tottenham'a, sol bek Adam Aznou'nun Everton'a, orta saha oyuncusu Paul Wanner'ın PSV'ye ve forvet Jonah Kusi-Asare'nin Fulham'a satılması yer alıyor."Dolayısıyla nihai hedefimizin her yıl altyapımızdan bir oyuncuyu A takıma kazandırmak ve muhtemelen diğer bazı oyuncuları da önemli bir fiyata satmak olduğunu söyleyebilirim."[Bu], bir yandan iyi ve rekabetçi bir Bayern Münih takımına sahip olmamıza, diğer yandan da Manchester City, Liverpool, Madrid ve Barcelona ile aynı seviyede rekabet edebilmemize yardımcı olacak bir kombinasyon olur. "Yani bence iki hedefimiz var: Allianz Arena'ya oyuncu getirmek ve para kazanmak."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .