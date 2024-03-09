Bayern Münih Mainz 05'i 8-1 Yendi - Son Dakika
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Bayern Münih Mainz 05'i 8-1 Yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 8-1 yenerek farklı bir galibiyet elde etti. Harry Kane'in hat-trick yaptığı maçta Bayern Münih, toplamda 8 farklı oyuncunun attığı gollerle rakibini mağlup etti. Bu sonuçla Bayern Münih, lider Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi.

09.03.2024 19:51  Güncelleme: 19:55
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 8-1 yendi.

Allianz Arena'da Mainz 05'i ağırlayan Bavyera ekibi, "hat-trick" yapan Harry Kane'in 13, 45+7 ve 70, Leon Goretzka'nın 19 ve 90+2, Thomas Müller'in 47, Jamal Musiala'nın 61, Serge Gnabry'nin de 66. dakikada attığı gollerle 8-1'lik farklı bir galibiyet elde etti. Konuk takımın tek golü, 31. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.

Bu sezon evinde Bochum'u 7-0 ve Darmstadt 98'i 8-0 mağlup eden Bayern Münih, farklı bir skora daha imza atmış oldu.

Eski Fenerbahçeli stoper Kim Min-jae'nin 75. dakikada oyuna dahil olduğu Münih ekibinde sakatlığını atlatan eski Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey ise yedekler arasında yer aldı.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Bayern Münih, bu sonuçla 57 puana yükseldi ve bir maç eksiği bulunan namağlup lider Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 7'ye indirdi. Düşme hattındaki Mainz 05 ise 16 puanla 17. sırada kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bayern Münih Mainz 05'i 8-1 Yendi - Son Dakika

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