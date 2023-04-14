Kadro dışı bırakılmıştı! Bayern Münih'ten Sane'ye yumruk atan Mane'ye büyük ceza - Son Dakika
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Kadro dışı bırakılmıştı! Bayern Münih'ten Sane'ye yumruk atan Mane'ye büyük ceza

14.04.2023 16:10

Bayern Münih'te soyunma odasındaki tartışma sonrası takım arkadaşı Sane'yi yumruklayan Mane, geçici süreyle kadro dışı kaldı. Bavyera ekibi ayrıca, Senegalli yıldız futbolcuyu 500 bin euro para cezasına çarptırdı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City'e 3-0 yenilen Bayern Münih'te soyunma odası karışmıştı. Sane'nin kendisiyle konuşma üslubundan rahatsız olan Mane, Sane'ye yumruk atmıştı. Alman devi, Senegalli yıldızı sadece kadro dışı bırakmakla yetinmedi.

KRİZ SÜRÜYOR

Beyrn Münih'te Sadio Mane krizi devam ediyor. Alman devi, Sane'ye yumruk attığı için kadro dışı bıraktığı Mane'ye bu kez rekor para cezası verdi.

500 BİN EURO PARA CEZASI

Bild'de yer alan habere göre Hoffenheim maçı öncesinde kadro dışı kalan Mane'ye Bayern Münih 500 bin euro para cezası verdi. Sezon başında Bavyera ekibine Liverpool'dan katılan Mane, 11 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Kadro dışı bırakmak kesmedi! Bayern Münih'ten Sane'yi yumruklayan Mane'ye rekor ceza verdi
Kadro dışı bırakmak kesmedi! Bayern Münih'ten Sane'yi yumruklayan Mane'ye rekor ceza verdi
Kadro dışı bırakmak kesmedi! Bayern Münih'ten Sane'yi yumruklayan Mane'ye rekor ceza verdi
YORUMLAR (1)
  • Google System: Saido Mane adamdır. Gerisi heyecandır. Sen adamın orucu ile alay edersen yersin tokadı. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Spor Kadro dışı bırakılmıştı! Bayern Münih'ten Sane'ye yumruk atan Mane'ye büyük ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadro dışı bırakılmıştı! Bayern Münih'ten Sane'ye yumruk atan Mane'ye büyük ceza - Son Dakika
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