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Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı - Son Dakika

Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı

18.12.2021 10:05

Wolfsburg'u 4-0 mağlup eden Bayern Münih, sezonun ilk yarısını lider kapattı. Ballon d'Or'u Messi'ye kaptıran Lewandowski, bir takvim yılı içinde en çok gol atan Gerd Müller'in 50 yıllık rekorunu kırdı. Ronaldo ve Messi ile aynı listeye girmeyi başardı.

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyası son sürat devam ediyor. Son 9 sezonun şampiyonu Bayern Münih, bu sezonun da ilk yarısını lider kapattı.

Haksız rekabet Bayern Münih! Lewandowski'nin rekor kırdığı gecede gol şov

MÜLLER'DEN ÖZEL GOL

Wolfsburg'u 4-0 mağlup eden Bayern'de perdeyi 7. dakikada Müller açtı. 400. lig maçına çıkan Müller, kendisi için özel anlam taşıyan maçı boş geçmedi. 57'de Upamecano, 59'da Sane sahneye çıktı. 87'de son sözü Lewandowski söyledi.

Haksız rekabet Bayern Münih! Lewandowski'nin rekor kırdığı gecede gol şov

EFSANEYİ GEÇTİ

Lewandowski bu golle, bir takvim yılı içinde Bundesliga'da 43 gol atarak Gerd Müller'in bu alandaki 50 yıllık rekorunu kırdı.

Haksız rekabet Bayern Münih! Lewandowski'nin rekor kırdığı gecede gol şov

RONALDO'YU YAKALADI

2021 yılında Milli Takım ve Bayern formasıyla 59 maçta 69 gol atan Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu da son maçında yakalamayı başardı. Messi ve Ronaldo'nun yanına ismini ekledi.

Bir takvim yılında en çok gol atan oyuncular:

91 gol Lionel Messi 2012

69 gol Cristiano Ronaldo 2013

69 gol Robert Lewandowski 2021

Haksız rekabet Bayern Münih! Lewandowski'nin rekor kırdığı gecede gol şov

REKOR GECESİ

Bayern Münih, Almanya Ligi'nde 17 hafta sonunda 56 gol atan ilk takım olarak tarihe geçti. Münih tam 3.29 gol ortalamasıyla sezonu kapattı.

Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı

Bayern Münih, Gerd Müller, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı - Son Dakika
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