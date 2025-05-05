Bayram Uysal SkyAdventure'da Şampiyon - Son Dakika
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Spor

Bayram Uysal SkyAdventure'da Şampiyon

Bayram Uysal SkyAdventure\'da Şampiyon

Kemer'deki SkyAdventure yarışlarında Türk sporcu Bayram Uysal, 2.17.02 ile birinci oldu.

05.05.2025 16:49
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ANTALYA Kemer'de düzenlenen SkyAdventure yarışlarında, Türk sporcu Bayram Uysal 2.17.02'lik derecesi ile şampiyon oldu.

Kemer'de düzenlenen SkyAdventure yarışlarında, 87 sporcu Batı Toros Dağlarında kıyasıya mücadele etti. Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, yurt dışından sporcuların yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden sürücüler yer aldı. Yarışma sonunda Bayram Uysal 2.17.02'lik derecesi ile kürsünün en üst basamağında yer aldı. İki gün üzerinden yapılan yarışlarda 2.26.31 derecesi ile Hilmi Şahin ikinci, 2.29.13 derecesi ile Erkan Demir üçüncü oldu. Kategorilerde dereceye giren sporcular, Kemer Kındıl Çeşme Plajı'nda gerçekleştirilen törende kupalarını aldı. Sporculara ödüllerini; Antalya Gençlik Spor İl Şube Müdürü Buğrahan Bozkurt, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Gençlik Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya takdim etti.

'YENİ BİR ETKİNLİĞİ MOTOSİKLET CAMİASINA KAZANDIRDIK'

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, organizasyonun bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sporcularımızla birlikte macera motosikleti dalında yeni bir etkinliği motosiklet camiasına kazandırdık. Bu branşta ülkemizin ilk ve tek etkinliği olan SkyAdventure yarışlarında yurt dışı ve yurt içinde gelen sporcularımız iki gün boyunca Batı Toros Dağlarında benzersiz iki sürüş günü yaşadı ve kıyasıya mücadele ettiler. Etkinliğin düzenlenmesinde tüm destekçilerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Antalya'nın spor turizmindeki hızlı yükselişine katkı sağlayacağına inandığımız etkinliğimiz, bölgenin spor turizmi potansiyelini motor sporları dünyasına en güzel şekliyle tanıtmış ve önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonasına dönüşecek bu branşında ilk tohumlarını ülkemizde atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü olarak adventure yarışlarının ülkemizde gelişmesi adına yeni çalışmalarımız olacak ve bu yönde yıl içerisinde uluslararası çapta yeni etkinlikleri ülkemize kazandırılmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Turizm, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayram Uysal SkyAdventure'da Şampiyon - Son Dakika

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