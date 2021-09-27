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BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: "Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı" - Son Dakika

BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: "Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı"

27.09.2021 17:28

- BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: "Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı" "Şehir Beşiktaş maçında yapılan zemin algısını maalesef yenemedi" "En önemli gündem maddemiz Ankaragücü maçı" "Bizi Süper Lig'den düşüren zihniyet, Süper Lig'e çıkmamıza...

- BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: "Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı"

"Şehir Beşiktaş maçında yapılan zemin algısını maalesef yenemedi"

"En önemli gündem maddemiz Ankaragücü maçı"

"Bizi Süper Lig'den düşüren zihniyet, Süper Lig'e çıkmamıza engel olamayacak"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:

"Ankaragücü maçında galibiyet için sahaya çıkacağız"

ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal, Kasımpaşa'nın teknik adamlarının statüsü ve çalışması esası talimatına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Tahkim Kurulu'na yapılan başvurunun yakın zamanda sonuçlanacağını ve şehrin gelecek haftadan itibaren bu davanın arkasında durması gerektiğini söyledi. Dal ayrıca son haftalarda teknik ekip ve futbolculara verilen cezaları eleştirerek, "Bizi Süper Lig'den düşüren zihniyet, Süper Lig'e çıkmamıza engel olamayacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal ve Teknik Direktör Erkan Sözeri gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulüp binasında gazetecilerle bir araya gelen Dal ve Sözeri medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

"En önemli gündem maddemiz Ankaragücü maçı"

BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal, en önemli gündem maddelerinin deplasmanda oynayacakları Ankaragücü maçı olduğunu ifade ederek, "Belki sezona Menemenspor maçıyla kötü başladık ama ardından toplamda 7 maçta 5 galibiyet aldık. Diğer kaybettiğimiz maç Ümraniyespor maçıydı. O maçı da nasıl kaybettiğimiz belliydi. Oynanan oyun ortada, hepimiz maç sonrası oynanan oyunu tebrik ettik. Bugünden itibaren bizim en önemli gündem maddemiz Ankaragücü maçıdır. Yönetim olarak bizim ise teknik heyetimizin bizden olan beklentilerini karşılamaktır. Bu anlamda biz kulübün ekonomisini düzeltmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Kulübe sıcak para sokmak için çalışıyoruz. Hem oyuncularımızın maaşlarını ödeyebilmek hem de kulübün önünü açmak için çalışıyoruz" dedi.

"Şehir Beşiktaş maçında yapılan zemin algısını maalesef yenemedi"

Dal, geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında ortaya çıkan zemin algısının halen devam ettiğini belirterek, "Bu şehir geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında yapılan zemin algısını maalesef yenemedi. Halen daha sürüyor bu herkes görüyor. Bakın Beşiktaş'ın milyon Euro'luk oyuncuları var, zemininin hali ortada. Şu an 12 tane oyuncuları sakat durumda. Benim şehrimde, benim zeminimde siz hiç futbolcu sakatlandığını gördünüz mü? Hiç görmedik. Bu havada, bu zeminde benim takımımın futbolcuları top oynayıp sakatlanmıyor ama onların pandemi ve antrenman sıkıntılarından dolayı futbolcusu sakatlanıyor. Halen daha zemin sıkıntısı olunca Erzurum deniliyor" şeklinde konuştu.

"Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı"

Dal, bütün şehrin geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın teknik adamlarının statüsü ve çalışması esası talimatına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Tahkim Kurulu'na yapılan başvurunun arkasında durması gerektiğini ve destek istediklerini kaydederek, "Biz 21 Mayıs'ta henüz ligler tescil edilmeden bir başvuru yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren en önemli gündemimiz Kasımpaşa ve Şenol Can'ın olması lazım. Tahkim Kurulu'na başvuru yaptık 15 gün boyunca beklettiler ve usulden reddettiler. Federasyon Yönetim Kurulu'na başvurduk. Biz geçtiğimiz hafta 15 sayfalık bir dilekçe sunduk Tahkim Kurulu'na ve kararı bekliyoruz. Bütün şehir her şeyiyle bu davanın arkasında durmalı. Ortada bir suç var, kamera görüntüleri mevcut ve parmak izleri var. Eğer biz haklı olmasak federasyon bu konuyla ilgili bir genelge yayınlayıp talimat değişikliğine gitmezdi. Kasımpaşa Şenol Can'ın görevine son vermezdi. Son olarak Pro lisans kurslarına bu kadar yoğun ilgi olmazdı" açıklamalarında bulundu.

"Bizi Süper Lig'den düşüren zihniyet, Süper Lig'e çıkmamıza engel olamayacak"

Dal, teknik heyete ve futbolculara verilen cezaların amacını aştığını ifade ederek, "Hiç hatırlıyor musunuz, bir takımın önce yöneticisi atılıyor, bir sonraki hafta hocası atılıyor, sonraki hafta kaptanı atılıyor ve hocası 3 maç ceza alıyor, kaptanı ise 4 maç alıyor. Bakın bunu yapamazlar! Özellikle büyük takımların teknik direktörleri yedek kulübesinden hakemlere yapmış oldukları el kol hareketleri, başka ifadeler maalesef uyarı bile almıyor. Bizi Süper Lig'den düşüren zihniyet anlayış, Süper Lig'e çıkmamıza engel olamayacak" dedi.

Sözeri: "Ankaragücü maçında galibiyet için sahaya çıkacağız"

Teknik Direktör Erkan Sözeri ise Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Rakibimiz Ankaragücü, Bursaspor karşısında önemli bir galibiyet aldı. Nasıl diğer rakiplerimizi yendiysek bu maçı da kazanmak amacında sahaya çıkacağız. Ankaragücü maçında sorumluluğumuz kat kat fazla durumda. Elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuçla Ankara'dan döneceğiz. Olur da ödemeler yapıldıktan sonra puan kaybedersek taraftarımızdan bir ricam var, oyuncularımızı yıpratmayalım. Bu oyunculara destek verelim. Çok ciddi imkanları olan takımlar gibi bizim takımımız gibi bir takım yapamadılar. Karakterli ve kaliteli bir takım yaptık. Gerçekten hedefe gidebilecek bir takımız" ifadelerini kullandı.

BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı
BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı
BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı
BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: 'Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal: "Bütün şehir her şeyiyle Kasımpaşa ve Şenol Can davasının arkasında durmalı" - Son Dakika
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