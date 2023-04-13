Bedelini ağır ödedi! Mane'ye soyunma odasında yumruk atan Sane'ye büyük ceza

Sen ne yaptın Özer! Futbolcuyken başına geçtiği eski Süper Lig şampiyonunu şaha kaldırdı

Erdoğan'ı siyasi yasaktan kurtarmak için kendini feda etmişti! 1. sıradan aday gösterildi

Bayern Münih'in Manchester City'e 3-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından Alman ekibinin soyunma odası karışmıştı. Bayern Münih yaşanan olayların aktörü Mane'ye ağır fatura kesti.

MANE, SANE'YE YUMRUK ATTI

Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Manchester City maçının ardından Bayern Münih'te Sadio Mane'nin, soyunma odasında Leroy Sane'ye yumruk attığı belirtilmişti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Yine Bild'in haberine göre, Alman devi Bayern Münih, Mane ile ilgili kararını verdi. Bavyera temsilcisi, Sadio Mane'yi geçici olarak kadro dışı bıraktı.