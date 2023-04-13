Bedelini ağır ödedi! Mane'ye soyunma odasında yumruk atan Sane'ye büyük ceza - Son Dakika
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Bedelini ağır ödedi! Mane'ye soyunma odasında yumruk atan Sane'ye büyük ceza

13.04.2023 16:57

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City'e 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te Leroy Sane'ye soyunma odasında yumrukla saldıran Senegalli futbolcu Sadio Mane kadro dışı kaldı.

Bayern Münih'in Manchester City'e 3-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından Alman ekibinin soyunma odası karışmıştı. Bayern Münih yaşanan olayların aktörü Mane'ye ağır fatura kesti.

MANE, SANE'YE YUMRUK ATTI

Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Manchester City maçının ardından Bayern Münih'te Sadio Mane'nin, soyunma odasında Leroy Sane'ye yumruk attığı belirtilmişti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Yine Bild'in haberine göre, Alman devi Bayern Münih, Mane ile ilgili kararını verdi. Bavyera temsilcisi, Sadio Mane'yi geçici olarak kadro dışı bıraktı.

Bayern Münih faturayı kesti! Mane'nin soyunma odasında attığı yumruğun bedeli çok ağır oldu
Bayern Münih faturayı kesti! Mane'nin soyunma odasında attığı yumruğun bedeli çok ağır oldu
Bayern Münih faturayı kesti! Mane'nin soyunma odasında attığı yumruğun bedeli çok ağır oldu
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Bayern Münih faturayı kesti! Mane'nin soyunma odasında attığı yumruğun bedeli çok ağır oldu Bayern Münih faturayı kesti! Mane'nin soyunma odasında attığı yumruğun bedeli çok ağır oldu Manchester City hezimetinin ardından Bayern Münih soyunma odasındagerginlik! Mane, Sane'ye yumruklarla saldırdı Manchester City hezimetinin ardından Bayern Münih soyunma odasındagerginlik! Mane, Sane'ye yumruklarla saldırdı

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Son Dakika Spor Bedelini ağır ödedi! Mane'ye soyunma odasında yumruk atan Sane'ye büyük ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bedelini ağır ödedi! Mane'ye soyunma odasında yumruk atan Sane'ye büyük ceza - Son Dakika
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