Bayern Münih'in Manchester City'e 3-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından Alman ekibinin soyunma odası karışmıştı. Bayern Münih yaşanan olayların aktörü Mane'ye ağır fatura kesti.
Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Manchester City maçının ardından Bayern Münih'te Sadio Mane'nin, soyunma odasında Leroy Sane'ye yumruk attığı belirtilmişti.
Yine Bild'in haberine göre, Alman devi Bayern Münih, Mane ile ilgili kararını verdi. Bavyera temsilcisi, Sadio Mane'yi geçici olarak kadro dışı bıraktı.
Son Dakika › Spor › Bedelini ağır ödedi! Mane'ye soyunma odasında yumruk atan Sane'ye büyük ceza - Son Dakika