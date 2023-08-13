beIN Sports yorumcusundan Kayserispor'un Galatasaray kalesine geldiği pozisyonda olay tepki - Son Dakika
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beIN Sports yorumcusundan Kayserispor'un Galatasaray kalesine geldiği pozisyonda olay tepki

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:44

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan maçta beIN Sports yorumcusu Raşit Altun'un Kayserispor atağında 'Eyvah' demesi büyük tepki topladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Kayserispor golsüz berabere kaldı. Yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında karşılaşmanın anlatımının yapıldığı sırada yorumculardan birinin Kayserispor atağında "Eyvah" demesi büyük tepki çekti.

TARAFTARLAR TOPA TUTTU

beIN Sports'un tarafsız yayıncılık ilkesini çiğnediğini ifade eden kullanıcılar sosyal medyada yayıncı kuruluşu topa tuttu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları konuyla ilgili kanal yönetiminin derhal gereğini yapmasını söyledi.

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Kayserispor, Galatasaray, beINSports, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor beIN Sports yorumcusundan Kayserispor'un Galatasaray kalesine geldiği pozisyonda olay tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: beIN Sports yorumcusundan Kayserispor'un Galatasaray kalesine geldiği pozisyonda olay tepki - Son Dakika
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