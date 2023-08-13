beIN Sports yorumcusundan Kayserispor'un Galatasaray kalesine geldiği pozisyonda olay tepki

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Kayserispor golsüz berabere kaldı. Yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında karşılaşmanın anlatımının yapıldığı sırada yorumculardan birinin Kayserispor atağında "Eyvah" demesi büyük tepki çekti.

TARAFTARLAR TOPA TUTTU

beIN Sports'un tarafsız yayıncılık ilkesini çiğnediğini ifade eden kullanıcılar sosyal medyada yayıncı kuruluşu topa tuttu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları konuyla ilgili kanal yönetiminin derhal gereğini yapmasını söyledi.