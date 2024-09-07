Frederic Caudron 3 Bant'ta Şampiyon - Son Dakika
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Frederic Caudron 3 Bant'ta Şampiyon

Frederic Caudron 3 Bant\'ta Şampiyon

İstanbul'da düzenlenen Balaban - Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, Belçikalı Frederic Caudron'un zaferiyle sona erdi. Turnuvada ikinci sırayı Gökhan Salman, üçüncü sırayı ise Turgay Orak ve Burak Haşhaş paylaştı.

07.09.2024 16:17
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İSTANBUL, BU yıl 22'ncisi düzenlenen, Türkiye'nin en önemli bilardo spor tesislerinden BilardoMax'ın ev sahipliğinde organize edilen "Balaban – Theory" Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, Belçikalı Frederic Caudron'un zaferiyle sonuçlandı.

3 Eylül'de başlayan ve nefes kesen mücadelelere sahne olan Balaban - Theory handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, oynanan final maçıyla sona erdi.

BilardoMax Spor Tesisi'nde yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla başlayan ve 6 aydır devam eden eleme turlarının ardından son 32 turuna kalma başarısı gösteren 22 sporcu, bu turdan itibaren turnuvaya dahil olan profesyonel oyuncularla şampiyonluk mücadelesi verdi.

Frederic Caudron'un şampiyonluğuyla noktalanan turnuvada ilk 3 sıra şu şekilde oluştu;

1-Frederic Caudron

2-Gökhan Salman

3-Turgay Orak ve Burak Haşhaş

Her geçen sene daha geniş kitlelere hitap eden turnuvanın, önümüzdeki yıl da yine şampiyon sporcular ve ses getirecek sürprizlerle düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Balaban, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frederic Caudron 3 Bant'ta Şampiyon - Son Dakika

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