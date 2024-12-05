Berhan Arslan Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da başladı.
Kısa süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden uluslararası hakem ve federasyonun eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Berhan Arslan'ın adına düzenlenen organizasyonda, 61 ilden 504 kulübe bağlı 1600'e yakın sporcu mücadele edecek.
Taha Akgül Spor Salonu'ndaki şampiyona, 8 Aralık Pazar günü tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Berhan Arslan Tekvando Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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