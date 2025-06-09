Berke Özer: Sözleşmeli oyuncuyum, karar kulübümün
'Gole takılmıyorum ama tabii ki kendimizi geliştirmemiz lazım'
'Kulübümde çok mutluyum'
'Arda hocanın bize çok faydası ve desteği oldu'
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
21.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
00.30 Milliler, Meksika maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
01.30 Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre basın toplantısı düzenleyecek.
02.15 Meksika Milli Takımı, maçtan önceki son çalışmasını gerçekleştirecek.
FENERBAHÇE
13.00 Sarı-lacivertli kulübün geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 Grup'ta 6 maç oynanacak.
I GRUBU
21.45 İtalya - Moldova
21.45 Estonya - Norveç
J GRUBU
17.00 Kazakistan - Kuzey Makedonya
21.45 Belçika - Galler
L GRUBU
21.45 Hırvatistan - Çekya
21.45 Faroe Adaları - Cebelitarık
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi Yarı Final
20.30 Bahçeşehir Koleji (0) - (2) Fenerbahçe Beko
Son Dakika › Spor › Berke Özer: Kulübümde Mutluyum - Son Dakika
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