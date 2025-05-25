Almanya'da Stuttgart'ın ardından Berlin'de de Galatasaray Futbol Okulu'nun açılışı yapıldı.

Almanya'da Stuttgart'ın ardından şimdi de Berlin'de Galatasaray Futbol Okulu açıldı. Futbol okulunun kurucusu Fethi Köycü, Stuttgart'taki büyük başarının ardından Berlin'de de yoğun ilgiyle karşılaştı. Açılışa Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve Galatasaray'ın eski kalecisi Aykut Erçetin de katılım sağlarken, okulun Berlin koordinatörlüğünü Yalçın Sancar üstlendi.

Açılışa, Türkiye'den gelen Galatasaray Futbol Okulları Koordinatörleri Hakan Bulut ve Bedirhan Demirhan da katıldı. Organizasyonu yerinde izleyen heyet, çalışmalara tam not verdi.

Kayıtların başladığı Berlin Galatasaray Futbol Okulu'nda 1 Haziran'dan itibaren antrenmanlar başlayacak.

Fethi Köycü: "Bayrak her şeyden önce gelir"

Almanya'da üst düzey eğitim ve futbol diplomaları bulunan ve Bundesliga kulüplerinde scout olarak aktif görev alan futbol okulunun kurucusu Fethi Köycü, yalnızca Almanya'da değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde Galatasaray futbol okulları açmayı hedeflediklerini söyledi. Köycü, "Türk gençlerine hizmet etmek benim için bir görevdir. Benim için bayrak her şeyden önce gelir. Avrupa'nın dört bir yanındaki yetenekli Türk çocuklarını bulup yetiştirmek en büyük arzum" diye konuştu.

Almanya'da ilk kamp merkezi yolda

Fethi Köycü ayrıca, Almanya'da hem sahası hem de otel ve konaklama hizmeti sunacak kapsamlı bir futbol kamp merkezi kurma aşamasında olduklarını açıkladı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kalabileceği bu merkezde yaz aylarında Türkiye'den gelen takımların da kamp yapabileceği bir tesis olacağını belirten Köycü, "En iyi hocalarımızı seçiyoruz, eğitim kalitemiz çok yüksek olacak. Burası Avrupa'daki Türk çocukları için önemli bir merkez olacak" ifadelerini kullandı.

ATFF'den tam destek

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) de yapılan organizasyona tam not verirken ATFF Başkanı Ayhan Yıldız da, "Bu vizyoner ve örnek çalışma için Fethi Köycü'yü tebrik ediyorum. Avrupa'daki Türk gençlerine değer katacak her projeye desteğimiz tamdır" dedi.

Öte yandan açılışta konsolosluk temsilcileri, Galatasaray Futbol Okulu Türkiye Koordinatörleri ve çocuklar antrenman sahalarında beraber fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL