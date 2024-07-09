Berlin'deki Türkler EURO 2024'teki şampiyonluk adayını belirledi - Son Dakika
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Berlin'deki Türkler EURO 2024'teki şampiyonluk adayını belirledi

Berlin'deki Türkler, A Milli Futbol Takımının EURO 2024 çeyrek finalde elenmesiyle birlikte yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi. Ancak milli takımın gösterdiği mücadele ve iyi futbol nedeniyle gurur duyduklarını ifade ettiler. Türk vatandaşların çoğunun şampiyonluk adayının İspanya olduğu görüldü.

09.07.2024 19:57
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Türklerin, A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda etmesi nedeniyle yaşadıkları hayal kırıklığı sürüyor.

Berlin'de "Küçük İstanbul" diye adlandırılan Kreuzberg semtindeki Türk vatandaşlar, ay yıldızlı ekibin vedası nedeniyle üzüldüklerini dile getirdi ancak milli takımın ortaya koyduğu mücadele ve iyi futbolla gurur duyduklarını da söyledi.

Türk vatandaşların çoğunun EURO 2024'teki şampiyonluk adayının İspanya olması ise dikkati çekti.

Kreuzberg'de yaşayan Ulaş Düzgün, "Milli takımın performansını genel olarak iyi buldum, çeyrek finale gelmek de iyi. Sadece Montella son maçta oyuncu değişikliğinde geç kaldı gibi geldi. Kenan Yıldız'ı çıkarabilirdi, çok etkili olamadı. En beğendiğim oyuncu Barış Alper Yılmaz. Almanya ve Türkiye elendi, o yüzden İspanya diyorum. Biraz daha Türkiye'ye yakın bir ülke, Filistin konusunda da tam destek veriyordu. O yüzden sempatimi kazandığı için İspanya'yı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kreuzberg'de berber dükkanı bulunan Selim Adanur, ay yıldızlı ekibin turnuvadaki performansı hakkında, "Çok da kötü değildiler, fena oynamadılar, iyi mücadele ettiler. Elendiklerinde üzüldüm, bence elenmeyi hak etmediler. Hollanda'yı elimizden kaçırdık. En beğendiğim oyuncular Ferdi ve Hakan Çalhanoğlu. İspanya'yı kupaya yakın görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dönercide çalışan Gökhan Arslan ise milli takımın performansıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çeyrek finale kadar çok güzel gitti, hepimiz çok mutluyduk. Hepimizi gururlandırdılar. İnşallah bir dahaki turnuvada şampiyon oluruz, Allah'ın izniyle. Milli takımda en beğendiğim oyuncu Arda Güler oldu, çok güzel asistler yaptı ve gol attı. Şampiyonluk adayım İspanya." diye konuştu.

Kreuzberg'de yaşayan Mert Can Erden ise milli takımın EURO 2024 macerasına ilişkin şunları söyledi:

"Çeyrek finalde elendikten sonra bir duygu çöküşü yaşadık. Genel olarak takımımızla gurur duyduk. Çeyrek final de bir başarıdır. Genç oyuncu grubuyla daha ileriye gidebilirdik, hayaller de kurduk yine de gurur duyduk. Son maçta Montella oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. İkinci yarıya Kerem Aktürkoğlu ile başlanabilirdi. Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy da oynayabilirdi. Güzel bir turnuva geçirdik ve herkesin sempatisini kazandık. Almanya yok, Türkiye yok turnuvanın heyecanı gitti diyebilirim. Kimsenin izlemeye hevesi yok. Milli takımda en beğendiğim oyuncu Barış Alper Yılmaz oldu. Gücü, hızı... Van Dijk'ın neler hissettiğini sormak gerek. Merih Demiral ve Samet Akaydin da iyi oynadı. Şanssız iki hata ile golü yedik diye düşünüyorum. İspanya ve Hollanda'yı finalde görüyorum ama tarafım İspanya."

Avrupa'da 45 yıldır yaşayan iş insanı Saim Aygün ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu gururu daha önce hiç yaşamadım. Hollanda'yı geçebilirdik, geçemedik. 2026 Dünya Kupası'nda bu takım bir şeyler yapacaktır. 1-0 galipken, takım 2. golü bulacaktı, 2. golü bulsaydı şu anda finali biz oynayacaktık. Biz gurbetteyiz, Almanya'da 4-5 milyon insanız. Şenlik 1 ay sürerdi. Sevinçten ağlardık, şimdi üzüntüden ağlıyoruz. Ayağımıza gelen şeyi teptik. Bu 100 yılda bir kere olur. Çok final oynarız ama Berlin'de oynayamayız. Benim en beğendiğim topçularda biri Hakan Çalhanoğlu. Maalesef Hakan Çalhanoğlu'ndan her şeyi bekliyoruz. Hakan'ın arkasındayız. Hamit Altıntop'un arkasındayım. Bazı arkadaşlarımız bu gibi insanların değerini bilmiyorlar. Çocuk Schalke'de, Real'de, Bayern'de, Galatasaray'da top oynamış, ABD'de bu işin eğitimini almış. Hala kusur aramaya çalışıyoruz, çıksın Hamit mi top oynasın? Şampiyona sanki İngilizlere yazılmış gibi."

Kaynak: AA

İspanya, Futbol, Berlin, Spor, Güncel, Son Dakika

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