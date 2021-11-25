Beşiktaş'a attığı gollerle anılan Haller, başarının sırrını açıkladı

Ajax'ın 27 yaşındaki golcüsü Sebastian Haller, bu sezon gösterdiği performansla futbol dünyasına damga vuruyor. Hem Hollanda hem de Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuran Haller, pozisyonların şans değil çalışma ürünü olduğunu ifade etti.

HAALAND'I TAHTINDAN İNDİRDİ

Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında attığı 9 golle tarihe geçerken daha öncedeki rekor ise ilk 5 maçında attığı 8 golle Erling Haaland'daydı. Ayrıca Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.

"DOĞRU YERDE OLUYORSUN"

Beşiktaş karşısında iki gole imza atan Haller, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Attığım goller tecrübeden geliyor. Attığım ikinci golü, dikkat ettiyseniz üçüncü defa aynı şekilde kaydediyorum. Bu şans değil, pozisyonlar oluşturuluyor. Ne kadar oynarsan o kadar tecrüben artıyor. Doğru zamanda, doğru yerde oluyorsun. Takımdaki herkes rolünü yerine getiriyor" diye konuştu.