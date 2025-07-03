Beşiktaş'a Tammy Abraham Transferi - Son Dakika
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Beşiktaş'a Tammy Abraham Transferi

03.07.2025 21:03
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Beşiktaş, Roma'dan Tammy Abraham'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz oyuncu tarihindeki 8. isim.

Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Tammy Abraham, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 8. İngiliz oyuncu oldu.

Gelecek sezon Beşiktaş formasını giyecek İngiliz futbolcunun, iki kulüp arasında imzalanan sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transferi devreye girecek.

Siyah-beyazlı takım, kulüp tarihinde 1959 sezonundan 2025-2026 transfer dönemine dek 55 farklı ülkeden 188 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Serie A ekiplerinden Milan'da kiralık olarak tamamlayan 27 yaşındaki golcü oyuncunun "Kara kartal"a transferiyle Beşiktaş tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 189'a çıktı.

Takımdaki ikinci İngiliz

Tammy Abraham'ın transferiyle Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki İngiliz futbolcu sayısı iki oldu.

"Kara kartal"daki ikinci sezonunu geride bırakan Alex Oxlade-Chamberlain'in ardından Abraham da siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham'ın kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor.

Tecrübeli golcü, altyapısında forma giydiği İngiliz ekibi Chelsea'yle 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı.

İngiliz futbolcu Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Süper Kupa, UEFA Konferans Ligi ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

Roma, bonservisine servet ödedi

Chelsea altyapısında yetişen Tammy Abraham, kiralık olarak gittiği İngiltere Championship ekiplerinde gösterdiği performanslarla kariyer çıkışını yaptı.

Championship'te Bristol City (2016-2017) ve Aston Villa (2018-2019) formalarıyla golcü kimliğini ortaya koyan Abraham, 26'şar kez gol sevinci yaşadı.

Bir sonraki sezon Chelsea'de boy gösteren Tammy Abraham, "Maviler"deki iki sezonun ardından 2021-2022'de teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'ya 40 milyon avroyu aşkın bir bedelle transfer oldu.

Roma'daki üçüncü sezonunda yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalan İngiliz golcü, son olarak Milan'da kiralık olarak forma giydi.

Geçen sezonki performansı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham, tüm kulvarlarda 44 maçta görev yaptı.

İngiliz futbolcu, söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarstı.

Abraham, geçen sezon Milan formasıyla İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.

11 kez milli formayı giydi

Yeni transfer Tammy Abraham, İngiltere Milli Takımı formasını 11 kez terletti.

Forma giydiği müsabakalarda tecrübeli santrfor, 3 kez rakip ağları havalandırdı.

İngiliz futbolcu, alt yaş kategorilerinde de 40'ı aşkın mücadelede forma giymeyi başardı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz11 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Bright Osayi-Samuel
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Çekya4 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
Hollanda3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri2Eric Bailly, Badra Cisse
Arnavutluk1Ernest Muçi
Belçika1Michy Batshuayi
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Mali1Abdoulay Diaby
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'a Tammy Abraham Transferi - Son Dakika

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