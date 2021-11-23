Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Beşiktaş için çok önemli bir karşılaşma olacak. Moral kazanmak için bizi yenmek isteyecekler. Bir galibiyet onlara moral verecek" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak olan Hollanda ekibi Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag ve futbolcu Steven Berghuis, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının zor geçeceğini söyleyen ten Hag, " Türkiye'de herkes futbolu çok seviyor, o yüzden bizi çok zor bir maç bekliyor. Bu maçı da kazanmamız lazım" diye konuştu.

"BU KADRO KENDİNİ İSPAT ETMEK ZORUNDA"Erik ten Hag, gruptan çıkmayı garantilemelerine rağmen kadroyu bozmamaları üzerine gelen bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Bu kadro kendini ispat etmek zorunda. O yüzden aynı kadroyla sahaya çıkıyorum. Tabii ki yarın yeni oyuncular da deneyeceğiz, oyunumuzu geliştirmek ve farklı taktikler uygulamak istiyoruz." "BEŞİKTAŞ KAZANMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"Beşiktaş maçını ciddiye aldıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş için çok önemli bir karşılaşma olacak. Moral kazanmak için bizi yenmek isteyecekler. Bir galibiyet onlara moral verecek. Maçı ciddiye alıyoruz. Beşiktaş kazanmak için elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Steven Berghuis ise yarınki maça rahat çıkmayacaklarını ifade ederek, "Yarınki maçta da baskı hissedeceğiz. Çünkü yine kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.