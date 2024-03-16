Beşiktaş, Antalyaspor\'a mağlup olarak üst üste 3. mağlubiyetini aldı

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Ligde son galibiyetini 27. haftada İstanbulspor'a karşı alan siyah-beyazlıların 3 puan hasreti de 3 maça çıktı. Kartal, ayrıca bu sezon ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, en son böyle kötü bir seriyi 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında sırasıyla Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Giresunspor'a yenilerek yaşamıştı. - İSTANBUL