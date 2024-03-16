Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı. Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü. Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Gedson, Amartey, Rashica, Muçi, Cenk, Semih.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.

CANLI ANLATIM

D.A İlk yarı bitti.

45' Hakem ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi.

44' Rashica'nın kullandığı serbest vuruşta savunma penaltı noktasında topu uzaklaştırdı.

43' Rashica sağ kanattan çalımlarla gelirken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

42' Antalyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

41' Buksa, Emrecan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' Buksa'nın kendi soluna kullandığı penaltıda Mert'in müdahalesi yetmedi ve top ağlarla buluştu.

39' GOL Buksa ile Antalyaspor farkı ikiye çıkardı.

38' Gedson sarı kart gördü.

37' Ve hakem penaltı kararı veriyor. Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Gedson'un hava topu mücadelesinde Bahadır'a faul yaptığını söyledi ve penaltıyı verdi.

36' VE KARAR PENALTI.

36' Hakem potansiyel penaltı için VAR monitörüne gitti.

35' Karşılaşmanın hakemi şu anda VAR ile görüşme halinde.

34' Safuri'nin açtığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Jakub Kaluzinski'nin şutu üstten farklı şekilde kornere çıktı.

33' Orta alandan topla gelen Saric uzaklardan şansını denedi fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

31' Gedson sağ kanattan hareketlenen Semih'e pasını verdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Semih'in sert şutunu kaleci zorlukla çıkardı.

30' Muçi orta alandan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

29' Helton'un ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

28' Helton savunma arkasına atılan topu çıkıp kontrol etmek isterken Semih'in ayağı kafasına çarptı. Oyun durdu.

25' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

24' Emrecan sol kanatta Cenk ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girmek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

23' Gedson'un kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.

22' Svensson sağ kanattan topla gelirken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

21' Jakub Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

20' Sol kanattan yaptığı verkaç ile son çizgiye inen Erdoğan'ın ortası savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

19' Colley'in uzun topuna yükselen Cenk savunma arkasına sarkan Gedson'a pasını vermek istedi ancak kaleci Helton çıktı ve topu kontrol etti.

14' Safuri, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Cenk'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Amartey'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

12' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

11' Gedson savunma arkasına sarkan Semih'e uzun pasını gönderdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

10' Buksa, Colley ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

9' Antalyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

8' Net fırsat kaçtı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Erdoğan bekletmeden ortasını açtı fakat penaltı noktasında topa gelişine vuran Bünyamin'in şutu farklı şekilde auta çıktı.

6' Orta alandan topla birlikte gelen Safuri sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin'e pasını verdi. Bünyamin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi. 5' GOOOOOOL Bünyamin ile Antalyaspor öne geçiyor.

5' Maçta tempo yüksek...

3' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Cenk'in kafası üstten auta çıktı. 2' Rashica sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

1' Maç başladı...