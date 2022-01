- Emre Kocadağ: "Birçok eksiğimize rağmen iyi bir futbol oynadık"

RİZE - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Birçok eksiğimize rağmen iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ 2-2'lik Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aslında bu akşam güzel bir futbol sergiledik. Birçok eksiğimize rağmen iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Pozitif anlamda arkadaşlarının yerine oynayan tüm futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Maalesef duran toptan yediğimiz 2 gol var. Benim gördüğüm kadarıyla Josef'e yapılmış bir faul var golün hemen öncesinde. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Maalesef VAR her zaman olduğu gibi bizim lehimizdeki pozisyonları bu seferde es geçmiş oldu. Rakibin on kişi kaldığı pozisyonda da Montero'nun gayet gereksiz denilebilecek bir hareketi var ama Montero'dan daha sert hareket yapan futbolcular kartsız geçildi. Tabii bu maçta 2 puan bıraktık. Ama maç itibariyle Beşiktaş'ın iyi bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Maalesef 2 puan bırakarak buradan ayrılıyoruz" dedi.

Transfer konusunda yaptığı açıklamada Uşakspor'dan gelen oyuncuların altını çizen Kocadağ "Beşiktaş tarihine not düşecek kupalar serisiyle geçmiş sezonu kapatmış olduk. En kötü gününde Beşiktaş'a tekrar dönerek sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye yol arkadaşı olarak ona teşekkürü borç bilirim. Tabii bu kupalarda da emeği çok olan Sergen Yalçın hocamıza ve ekibine, yine görevi aldığı günden itibaren hakkıyla bu işi yapan Beşiktaş'ın içinden yetişmiş Önder Karaveli hocamıza ve teknik ekibine, tüm futbolcularımıza, taraftarlarımıza bu süreçte teşekkür ediyorum. Kadınlar ligiyle beraber aldığımız 4 kupada tarihe not düştüğümüz sezonda hep beraber bunu hakkederek başardığımızı düşünüyorum. Bu noktada çok iyi bir sezon geçirdik. Bu sezon istediğimiz noktada değiliz tabii transfer dönemi geliyor. Bence bizim çok iyi transferlerimiz var hatta yaptık diyebiliriz. Emirhan İlkhan, Emir Ege, Emirhan delibaş, Kerem Kalafat Uşakspor'dan geliyor. Uşakspor'a ve belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Bizim iş birliği yaptığımız bu kulüpler bizim onlara emanet olarak gönderdiğimiz futbolculara bir şeyler katarak bize gönderiyorlar. Serdar'da var. Belki de ismini unuttuğum onlarca futbolcu var ikinci yarı daha çok süre alabilecek. Bizim kulübün başına geldiğimiz gün Ahmet başkanla beraber 'Gençleşme, öz kaynak düzeni' politikası ile beraber aldığımız meyveler ortaya yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bu strateji ve politikayı biz koyduk. Sergen hocamız buna katkıda bulundu. Önder hocamız da katkıda bulunuyor. İnşallah devre arasında bu transferler bizim en büyük transferlerimiz olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Önder Karaveli'nin teknik direktör olarak devam ettiğini ancak stratejilerine uyacak yeni bir hoca ile imza atabileceklerini de dile getiren Kocadağ, "Önder Karaveli şu an için devam ediyor. Rakiplerimiz kupalara hasretken biz üç kupalı Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Kupaları alırken çok para harcamadık, bu sene de kiralık ve boşta oyuncularla sezona başladık. Genç oyuncuları ilave ettik. Bizim için kupalar ne kadar önemliyse altyapımızdan A milli takım seviyesine çıkardığımız Ersin ve Rıdvan gibi gençlerimiz de bizim için birer kupa. Beşiktaş camiası her zaman olaylara böyle bakmıştır. Serdar Saatçi'yi de bu guruba dahil etmek lazım. O da mutlaka A milli takıma gidecektir. Diğer futbolcularımızda bizim değerimizdir. Önder hoca bu stratejiye uyuyor, devam ediyoruz. Ama tabii ki bizim planlamamıza uyacak bir hocayla yollarımızı birleştirebiliriz. Ama daha önce de söyledik Mehmet Ekşi, Önder Karaveli, Halim Okta gibi hocalarımız her zaman sistemimizin içindeler, sistemin içinde kalmaya devam edecekler. Bazı futbolcularla yollarımızı ayırmak için zaten sezon başından beri mücadelemizi veriyoruz. Geçen sene de yaptık o mücadeleyi. İnşallah bu devre arasında talipler çıkarsa, Beşiktaş'ın şartlarına uyan bir noktada olursa bazı futbolcularla yolları ayırmayı düşünüyoruz" dedi.