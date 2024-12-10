Beşiktaş Asbaşkanı Vardar'dan Birlik ve Beraberlik Çağrısı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Asbaşkanı Vardar'dan Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, 29 Aralık'taki seçimli kongre öncesi destek çağrısında bulundu. Vardar, her başkanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

10.12.2024 18:16
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BEŞİKTAŞ Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi. Vardar, 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli kongre öncesi "Kim kazanırsa kazansın camia bütünüyle birlikte o başkanı desteklemek zorunda" dedi.

Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile birlikte katıldığı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde şu açıklamaları yaptı:

"Beşiktaş olarak son 10 yıldır ne yazık ki çok bölünmeye başladık. Bu kadar parçalandığımız bir dönemi, bunda belki küçük de olsa bizim de zafiyetimiz olmuş olabilir ama bunu çok üzüntüyle karşılıyorum. Camiamızda herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. 29 Aralık'taki kongrede Hüseyin Yücel de kazansa Serdal Adalı da kazansa birbirlerini destekleyecek. Serdal Adalı'nın listesinde benim çok yakın dostlarım var. Biz niye böyle kongre süreçlerinde, kongreden nemalanan, insanların kutuplaştığı bir camia haline geliyoruz. Rica ediyorum 20 milyonluk camiamıza, 50 bine yakın kongre üyemizin birlikte olmak için elinden geleni yapması lazım. Neredeyse Beşiktaş'ın mağlubiyetini kendisine pozitif bir etken olarak gören insanlarla karşılaşıyorum. Kim kazanırsa kazansın camia bütünüyle birlikte o başkanı desteklemek zorunda. Biz rekabet olarak mücadele ettiğimiz diğer kulüpleri ancak böyle geçebiliriz."

'BEŞİKTAŞ'IN SAHAYA KENDİ KARAKTERİNİ KOYDUĞU ZAMAN YENEMEYECEĞİ TAKIM YOK'

" Türkiye'nin en köklü camiası. Tabii ki arzu etmediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Bu anlamda çok büyük üzüntüler yaşadık. Yöneticilik yapıyoruz ama bizim taraftar duygumuz da çok fazla. Sezon başında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. Tabii ki umutlarımız çok daha fazlaydı ama bazen şansızlıklar, bizim de hatalarımız oluyor. Belki takım yapılanmasında kısmen de olsa farklı çalışmalar yapılabilirdi. Bunlarla ilgili tabii ki bizim de hatalarımız var. Fenerbahçe derbisi sadece 3 puandan çok, camiamıza bir mutluluk gerekiyordu. O anlamda çok önemsiyorduk. Serdar Topraktepe hocamıza, futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş sahaya kendi karakterini koyduğu zaman yenemeyeceği takım yok. Türkiye liginde çok önemsenmesi gereken kadromuz olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimiz ve yanlışlarımızı tabii ki var. Bunları gözlemliyoruz. Şimdi Avrupa maçımız var. Orada 9 puanı çıkarsak, 24'e girebiliyoruz. Ondan sonra da Adana Demirspor deplasmanımız ve Alanyaspor maçımız var. Bu 3 maçı da kazanırsak hem ligde hem Avrupa'da sezon başında o umut veren Beşiktaş'ın tekrar olgunlaşacağını ve sahaya bu dinamizmi getireceğini düşünüyorum."

FEYYAZ UÇAR: MHK'DA ARTIK BİR GELİŞME GÖRMEK İSTİYORUZ

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının son dakikalarında Rey Manaj'ın, sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün kırmızı kart ile cezalandırılması gerektiğini dile getiren Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise yaptığı açıklamalarda özellikle Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) somut bir gelişme görmek istediklerini belirterek; "Hakem nasıl öyle bir karar verdi hala anlamış değilim. VAR'da izledikten sonra kırmızıyı çıkarmamasını anlamış değilim. Dünyanın her yerinde kırmızı kart ama biz bu tür darbelere çok maruz kaldık zamanında. Kaldığımız zaman da çıkar konuşuruz. Gerektiği zaman az ve öz, anlaşılacak şekilde hitap edersek camialara daha iyi oluyor. Camiamızın hakkını savunmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Oynadığım yıllardan itibaren olmak üzere Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) artık bir gelişme görmek istiyoruz ama pek fazla bir değişiklik olmuyor. Bu acı bir durum aslında. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Nerede hata yapılıyor? Hakemlerin eğitimi mi az, seçilen insanlar mı yanlış ya da görevlendirmelerde mi, bir problem var. Bu çözülmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mete Vardar, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Asbaşkanı Vardar'dan Birlik ve Beraberlik Çağrısı - Son Dakika

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