Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Almanya'da olumlu görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Almanya'da olumlu görüşmeler gerçekleştirdi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Almanya\'da olumlu görüşmeler gerçekleştirdi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'da gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, kulüp olarak ciddi bir planlama içerisinde olduklarını söyledi. Arat ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu seçimleriyle ilgili olarak verilen imzaların saygıyla karşılanması gerektiğini ifade etti.

03.05.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'da olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Camia olarak ciddi bir planlamanın içerisindeyiz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya seyahati sonrası Türkiye'ye geri döndü. İstanbul Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Arat, Almanya seyahatinin gayet iyi geçtiğini söyleyerek, "Gayet iyi geçti. İki tane yarı final maçı izledik. Çok iyi maçlardı. Real Madrid - Bayer Münih ve PSG - Borussia Dortmund maçları. Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul ile birlikte çok önemli temaslarda bulunduk. Bu temaslarımız UEFA, kulüpler ve oyuncu ile hocalar nezdinde oldu. Beşiktaş için faydalı bir seyahat oldu. Tabii bu süreçte çok işimiz var. Bu akşam maçımız var. Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakamız var. Bir yandan kupa hedefine doğru ilerlerken bir yandan da yapmamız gereken işlerimizi yapıyoruz. Camia olarak ciddi bir planlamanın içerisindeyiz. Umarım arzu ettiğimiz sonuçları alırız. Kurduğumuz temasları yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile de paylaşacağım. Mayıs ayının bizim için çok yoğun geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Verilen imzaları hiç kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleriyle alakalı konuşan Başkan Hasan Arat, "Demokrasiden bahsediyorsak, verilen imzaları reddetmemek ve saygıyla karşılamak gerekir. Verilen imzaları hiç kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur. Yeterli sayıya ulaştıktan sonra artık o imzalarla alakalı yorum yapılmaz. Kurallara bakmak ve kurallarla oynamamak lazım. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama bizim bu imzaları toplamamız da ve hareketin başlamasında Ecmel Faik Sarıalioğlu Başkanın büyük emeği vardır. Kulüplerin iç işlerine karışmamak gerekir. Eğer oy ile seçilmişseniz, kulüplerin işlerine etki etmeyeceksiniz. Herkes özgür iradesini kullanmalıdır. Ben bu gelişimin Türkiye'de çok önemli ve olumlu bir gelişim olduğunu düşünüyorum. İnşallah seçimlere de çok fazla başkan adayı katılır. Katılan Başkan adayları projelerini sunar. Herkes özgür iradesiyle seçimini yapar. Ben gelecekte böyle bir tablo bekliyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, son olarak Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam etme kararı almıştı. Başkan Hasan Arat, Borussia Dortmund'un yardımcı teknik direktörü Nuri Şahin ile görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği hakkında sorulan soruya ise, "Hedefimizdeki tüm isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz" cevabını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Arat, Beşiktaş, Türkiye, Almanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Almanya'da olumlu görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:15 1 Mayıs’ta polise saldıran Ayşe Beliz İ. dahil 29 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise saldıran Ayşe Beliz İ. dahil 29 kişi gözaltına alındı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:25:47. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Almanya'da olumlu görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement