Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu Toplantısında Konuştu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yönelik, "Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir" dedi.
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 Yılı 1. Olağan Toplantısı, İstanbul Hilton Hotel'de yapıldı. Toplantı; divan başkanlık kurulu faaliyetlerinin açıklanması, denetim kurulu raporunun açıklanması, yönetim kurulu çalışmalarının açıklanması, raporların müzakere edilmesi ve divan üyelerinin yazılı ve sözlü görüşlerini belirtmesinin ardından Başkan Hasan Arat'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.
Divan üyelerinin yazılı ve sözlü görüşlerine cevap niteliğinde konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Bugünkü divan toplantısı müthiş olmuştur. Allah daha iyilerini nasip etsin. Fakat bizim söylediklerimizin üzerine hemen bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Siz de bunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. Tavırları ve davranışları görüyorsunuz. Fakat o işler öyle olmuyor. Burası Beşiktaş. Beşiktaşlılar olarak omuz omuza olmamız gerekiyor. Beşiktaş'ın birbirine sımsıkı bağlı olması gereken zamandayız. Yolumuz açık, şansımız bol olsun" dedi.
"Eda Erdem, Türkiye'nin gururudur"
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun önüne heykeli dikilen milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ı arayarak tebrik ettiğini dile getiren Başkan Arat, "Ben Eda Erdem'i dün aradım ve tebrik ettim. Kendisi Beşiktaş'tan yetişmiş bir sporcu ve Türkiye'nin gururudur. Beşiktaş, bu konularda Türk sporunda öncü kulüptür" diye konuştu.
Siyah-beyazlıların web sitesi hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Başkan Hasan Arat, "Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Güzel, kıymetli bir web sayfasını hizmetinize sunacağız. Beşiktaş'a yakışan ne ise o şekilde sizlerle buluşturacağız" açıklamalarında bulundu.
"Stadyum isim hakkıyla alakalı çalışmalarımız sürüyor"
Tüpraş Stadyumu'nun isim hakkıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Arat, "Biz misafirlerimizi artık Beşiktaş Müzesi'nin giriş kapısını kullanarak ağırlayacağız. Orası düzenlendi ve çok güzel oldu. Önceki giriş otopark girişinden oluyordu ve çirkin bir görüntü oluşuyordu. Bundan sonra tarihi kapıdan yapacağımızı duyurmuş olayım. Stadyumumuzun isim hakkı ile alakalı olarak çok yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak teklifimizi sizlere sunacağız" şeklinde konuştu.
"Aydoğan Cevahir bizim kardeşimizdir"
Önceki divan kurulu toplantılarında sözlü olarak tartışma yaşadığı Beşiktaş Divan Üyesi Aydoğan Cevahir hakkında da konuşan Başkan Arat, "Aydoğan Cevahir bizim kardeşimizdir. Zaman zaman sürçülisan edilmiş olabilir. Keşke olmasaydı. Ben bu camianın başkanı olarak kimseye küs olma şansımın olduğunu düşünüyorum. Kulüp için yapmak istediği yatırımlar hakkında, ilgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile iletişime geçerek çalışma yapabilir" ifadelerini kullandı.
"Camialarımızın büyüklerini sakın rencide etmeyin"
Beşiktaş ve ezeli rakip taraftarlarına seslenen Başkan Hasan Arat, "Ebedi dost ve ezeli rakiplerle ilişkiler saygı çerçevesinde olmalı. Kupalar mücadelelerle elde edilir. Herkesin müzesinde yeterince kupası var diye düşünüyorum. Beşiktaş 121 yıllık bir camiadır. Bizim geçen hafta yaşadığımız olay üzücü bir olaydır. Malum konu hakkında biz konuştuğumuzda 23 yaşında bir çalışanın yapmış olduğu bir durum olduğu dile getirildi. Kalabalıkta konuştuğunuzu yalnızken de konuşacaksınız. Beşiktaş kimsenin kayığına binmez. Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir. Hem Beşiktaşlılara hem de rakiplerimize sesleniyorum. Camialarımızın büyüklerini sakın rencide etmeyin. Camiaların 100 yılı aşmış dostluklarını karalamayın. Bunları dillendiren yöneticiler yarın görevlerinin başında olmayacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL
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