Beşiktaş Başkanı Yücel: Utanç Verici Bir Tabloyla Karşı Karşıyayız - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Yücel: Utanç Verici Bir Tabloyla Karşı Karşıyayız

Beşiktaş Başkanı Yücel: Utanç Verici Bir Tabloyla Karşı Karşıyayız

Beşiktaş'nın Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği maç sonrası başkan Hüseyin Yücel, yaşanan durumu 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Taraftarlara özür dileyerek, sorumluluk alacağını ve Ocak ayında gerekli adımları atacaklarını belirtti.

17.12.2024 00:48  Güncelleme: 00:51
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Beşiktaş Başkanı Yücel: Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız

ADANA, - SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş'ın Başkanı Hüseyin Yücel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkese, tüm taraftarlarımıza en içten özürlerimi iletiyorum" dedi.

2-1'lik mağlubiyetle biten Adana Demirspor maçı sonrası Yeni Adana Stadyumu önünde açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, kardeşini kaybeden Adana Demirsporlu oyuncu Maestro'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Başkan Yücel, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İlk yarı öğrenmiş vefat haberini, ona rağmen maça devam etmiş. Ben tüm Adana Demirspor camiasına, takımına başsağlığı diliyorum. Diğer taraftan yendikten sonra konuşmak çok kolay, bu tip utanç verici maçtan sonra özellikle ben camiamızın karşısına geçmek istedim. Öncellikle kendi şahsım adına tüm camiam adına, kulübüm adına ne derseniz deyin, artık son derece üzgünüz."

"UTANÇ VERİCİ BİR TABLO"

Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmayacağını dile getiren Başkan Yücel, şöyle devam etti:

"Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkese, tüm taraftarlarımıza en içten özürlerimi iletiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların bir dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor. Ocak ayında gereken her şey yapılacaktır arkadaşlar. Taraftarımız müsterih olsunlar. Diğer taraftan bu camianın ve bu takımın maddi, manevi, idari sportif anlamda bu halde olmasının sorumluluğunun hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim. Kimse merak etmesin, sorumluluktan hiçbir zamana kaçmadım. Yine kaçmıyorum."

Açıklamasında Beşiktaş taraftarlarına da seslenen Yücel, "Eğer bizler bu noktaya taşıdıysak takımı, hesabını vermeden öyle kolay kolay bir yere gitmek yok. Ben yine söylüyorum. Ben buradayım, hiçbir yere kaçmadım kaçmıyorum. En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş diyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Yücel: Utanç Verici Bir Tabloyla Karşı Karşıyayız - Son Dakika

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