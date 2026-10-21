Beşiktaş, Crystal Palace'ı konuk edeceği maçla Avrupa'da 267. kez sahaya çıkacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Crystal Palace'ı konuk edeceği maçla Avrupa'da 267. kez sahaya çıkacak

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın Crystal Palace'ı konuk edeceği maçla Avrupa kupalarındaki 267. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, daha önce oynadığı 266 Avrupa maçının 104'ünü kazandı, 50'sinde berabere kaldı, 112'sinde mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 267. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 266 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.

Avrupa macerasında 363 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 399 gol gördü.

Türkiye'yi 47 kez temsil etti

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

Avrupa kupaları performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi8927194389153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi141642552224184
Kupa Galipleri Kupası2044122138
UEFA Konferans Ligi169252924
TOPLAM26610450112363399

"Kupa 2"deki 142. randevu

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 141 maça çıktı.

Organizasyonda 64 galibiyet alan Beşiktaş, rakipleriyle 25 kez berabere kalırken, 52 maçtan ise mağlup ayrıldı.

"Kupa 2"deki müsabakalarda 224 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 184 gol gördü.

Beşiktaş, İngiliz ekibiyle yarın oynayacağı maçla "Kupa 2" 142. kez sahaya çıkacak.

İç sahadaki 134. maç

Siyah-beyazlı takım, Crystal Palace karşısında sahasındaki 134. maçına çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 133 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 68'inden galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

Rakip fileleri 209 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 151 gol gördü.

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da golcü

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bu yıl golcü bir sezon geçiriyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarında başlayan Beşiktaş, ilk turda Danimarka takımı Midtjylland'ın ağlarını toplam 3 kez, ikinci turda ise Hradec Kralove filelerini ise iki maçta da 1'er kez havalandırmayı başardı.

Play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen siyah-beyazlılar, rövanşta 1-0 kaybetti ve Avrupa'da bu sezonki gol atamadığı tek müsabakayı geride bıraktı.

Lig aşamasına sahasında Olimpik Marsilya karşısındaki 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, Hoffenheim'ı ise deplasmanda 3-2 ile geçerek 2'de 2 yaptı.

Avrupa kupalarında bu sezon yaptığı 8 maçın 7'sini kazanan ve aynı zamanda 7 mücadelede rakip fileleleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, 15 kez gol sevinci yaşarken, 4 golü ağlarında gördü.

Üç karşılaşma İstanbul'da oynanamadı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından 3'ünü İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı.

Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı Beşiktaş, bir iç saha karşılaşmasına da Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve 2-0 yenildi.

Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

En farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa golcüleri

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan ancak Avrupa listesine eklenmeyen Milot Rashica 4, kaptan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh 3'er, Semih Kılıçsoy 2, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Ernest Poku ise 1'er gol kaydetti.

Kaynak: AA
BeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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