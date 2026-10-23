Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı, Avrupa'da yenilgisizliğini korudu

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bir puan aldık ama çok önemli bir puan olduğunu söyleyebilirim. Burada önemli olan şey, hala Avrupa'da namağlup olmamız. Özellikle böylesine zor bir grupta namağlubuz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada 5 dakika içerisinde yenilen 2 golün oyuna etkisine de vurgu yapan Italiano, "İlk yarıyı iyi bitirdik ama ikinci yarıya aynı şekilde başlamadık. Ümit de belki oyundan atılmasaydı daha iyi şeyler ortaya çıkardı. Belki de kazanabilirdik. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Crystal Palace gerçekten çok iyi bir takım ve aslında rotasyon yapmak zorundaydık. Çünkü çok fazla yorgunluk vardı. Planımız aslında daha sonra Amir Murillo, Cerny, Vlahovic ve Olaitan gibi oyuncuları oyuna alıp onların enerjisini kullanarak maçın kaderini değiştirmekti" ifadelerini kullandı.

'ÇOK KOLAY GOLLER YİYORUZ'

Bazı noktalarda konsantrasyon kaybı yaşadıklarına değinen Italiano, "Takımda bazı konsantrasyon eksiklikleri var. Maalesef bunlar olabiliyor ama bunları elimine etmemiz gerekiyor. Çünkü çok kolay goller yiyoruz ve bunları hızlı bir şekilde ortadan kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE BÖYLE ZOR BİR GRUPTA NAMAĞLUBUZ'

Alınan bir puanın önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Bir puan aldık ama çok önemli bir puan olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir Crystal Palace'a karşı oynadık. Burada önemli olan şey de şu; hala Avrupa'da namağlubuz. Özellikle böyle zor bir grupta namağlubuz" dedi.

'MIRETTI'NİN BİRKAÇ HAFTA ARAMIZDA OLMAMA İHTİMALİ VAR'

Yoğun maç takviminin sakatlık riskini artırdığını belirten Italiano, "Çok fazla birbirine yakın maçlar vardı. Bu olduğu zaman da sakatlık riski oluşabiliyor. Zaten gördüğünüz gibi geçen hafta Hoffenheim maçında Orkun'u kaybettik. Bugün de Miretti omzundan sakatlandı ve birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var. Umarım sakatlığı kısa sürer ama hep beraber göreceğiz ne olacağını. Pazartesi günü Başakşehir maçında da büyük ihtimalle olmayacak" ifadelerini kullandı.

'SAKATLIK RİSKİNİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN ROTASYON YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Rotasyonun önemine değinen deneyimli teknik adam, "Rotasyon yapmamız gerekiyor. Rotasyon yaptığınızda tabi ki kadroda eksiklikler, ritimde düşüşler olabiliyor. Bunları biraz kaybedebiliyorsunuz. Ama her oyuncuyu işin içine katmanız gerekiyor. Sakatlık riskini minimize edebilmek için bunu yapmak zorundasınız" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZ EN İYİ PERFORMANSI GÖRMEYİ HAK EDİYOR'

Siyah-beyazlı taraftarların desteğine de değinen Italiano, "Mükemmel bir taraftarımız var. Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Her maç tribünleri tamamen dolduruyorlar. O yüzden onları da onore etmemiz gerekiyor. Onlar en iyi performansı görmek istiyorlar ve bunu hak ediyorlar. Biz de bunu göstermeye çalışıyoruz. Her kulvarda sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Şu anda Avrupa'da ileriye gidebilecek, gruptan çıkabilecek pozisyondayız. Aynı zamanda namağlubuz ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Şu anda bunu da yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

'PAZARTESİ GÜNÜ ÇOK ZORLU BİR MAÇIMIZ VAR'

Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Italiano, "Pazartesi günü çok önemli ve zorlu bir maçımız var. Önümüzdeki günlerde enerji toplayıp ev sahibi avantajını da kullanarak kazanmak istiyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ GÜN DİNLENMEK OYUNCULARIN YÜZDE 100'ÜNE ULAŞMASI İÇİN YETERLİ DEĞİL'

Pazartesi ve perşembe günleri maç oynamanın zorluğuna dikkat çeken Italiano, "Pazartesi ve perşembe oynamak aslında zor. Bunu yönetmek de çok zor. Çünkü üç gün dinlenmek, oyuncuların enerjisini toplaması ve yüzde 100'üne ulaşması için yeterli değil. O yüzden bazı oyuncuları yedek bırakmanız, sakatlık riskini engellemek için de dinlendirmeniz gerekiyor. Bu da kolay bir iş değil. Bence yönetimi çok zor bir durum ve bunu iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bugün de gördüğünüz gibi daha az oynayan arkadaşlarımız sahadaydı. Onlar da gerçekten maçlarda çok iyi işler çıkartıyorlar. Çok profesyoneller ve iyi iş yaptıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK'

Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Italiano, "Avrupa'da ilk 8'e girmek için çok daha fazla puan almanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Bologna'daydım, 15 ya da 16 puan almıştık ve yine ilk 8'e girememiştik. O yüzden Avrupa'da ilk 8'e girebilmek için daha fazla puan toplamanız gerekiyor. Bizim hedefimiz, hep söylediğim gibi gruptan çıkmak. İlk 8'de ya da ilk 24'te olmak çok fark etmez. Çünkü dürüst olmak gerekirse hepimiz biliyoruz, grup gerçekten çok zor. Bu gruptan çıkmak bizim için büyük bir başarı olur" diye konuştu.

'SAĞLIĞIM EL VERDİĞİ SÜRECE OYUNCULARIMA YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Maç sırasında oyuncularına sık sık uyarılarda bulunmasıyla ilgili konuşan Italiano, "Maça hazırlanıyorsunuz, bir plan yapıyorsunuz. Ama bazen maç başladıktan sonra hazırlandığınız şeyler sahada gözükmüyor. Çünkü rakip başka bir şekilde oynuyor. O yüzden hoca olarak hemen reaksiyon göstermeniz, takıma neler yapması gerektiğini göstermeniz gerekiyor. Çünkü hazırlanmadığınız bazı şeyler sahada olabiliyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bugün Ümit ilk defa oynadı. Taylan ve Kartal da uzun süredir oynamıyorlardı. Tabi ki bu oyuncular az oynadıkları zaman ritimlerinde eksiklik olabiliyor ya da oyunu okumakta bazen zorluk yaşayabiliyorlar. Benim de oradaki görevim onlara yardımcı olmak, onları uyarmak. Onlara yardımcı olduğumu düşünüyorum. Bence bu onlar için de çok önemli ve hoşlarına gidiyor. Çünkü rakip sizin çalışmadığınız şeyleri sahada gösterdiği zaman doğal olarak zorluk çıkabiliyor. Burada da görev bana ve ekibime düşüyor. Hemen bir çözüm bulmamız gerekiyor. O yüzden beni kenarda böyle görüyorsunuz. Sağlığım el verdiği sürece bunu yapmaya devam edeceğim. Her zaman oyunu hemen okuyup oyuncularıma yardım etmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

'FİKSTÜR KONUSUNDA BİRAZ DAHA ŞANSLI OLABİLİRDİK'

Yoğun fikstürün takımı zorlayabildiğini belirten Italiano, "Fikstür anlamında bence çok şanslı değiliz. Avrupa'da zor bir maç yapıyoruz, ardından ligde iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Avrupa'da maç yapıyoruz, sonra ligde önemli bir takımla karşılaşıyoruz. Bence fikstür konusunda biraz daha şanslı olabilirdik. Çünkü kilometrelerce yolculuk yapıyorsunuz, ardından maça çıkıyorsunuz. Bu da tabi ki sizi zorluyor. Bence bu konuda biraz şanssızız" ifadelerini kullandı.

'ÇOK FAZLA MAÇ YAPAN TAKIMLARDA KAS SAKATLIKLARI OLABİLİYOR'

Avrupa kupalarında mücadele etmenin fiziksel açıdan oyuncuları zorladığını ifade eden Italiano, "Avrupa'ya gitmeyi çok istedik, hepiniz biliyorsunuz. Ama Avrupa'ya girdikten sonra işler zorlaşıyor. Bu bir gerçek. Sonra ne oluyor? Oyuncularınızı kaybedebiliyorsunuz. Önemli, kaliteli ve değerli oyuncularınızı kaybedebiliyorsunuz. Bu Avrupa'da olan bir şey, sadece bizim başımıza gelmiyor. Geçenlerde görmüşsünüzdür, Kvaratskhelia Paris'te çapraz bağlarını koparttı. Avrupa'da çok fazla maç yapan takımlarda kas sakatlıkları maalesef olabiliyor. Fiziksel olarak oyuncular zorlanabiliyor, takımlara ağır gelebiliyor. Ama bizim de buna alışmamız gerekiyor. Maalesef gerçek bu, alışmamız lazım" diyerek sözlerini noktaladı.