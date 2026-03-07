Beşiktaş Derbide Galatasaray'a Yenildi - Son Dakika
Beşiktaş Derbide Galatasaray'a Yenildi

Beşiktaş Derbide Galatasaray\'a Yenildi
07.03.2026 22:19
Beşiktaş, Süper Lig derbisinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, 3 puanı kaptı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş maça "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Galatasaray ise "Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen" 11'iyle sahada yer aldı.

15'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Olaitan pasını ceza sahası yayındaki Asllani'ye aktardı. Asllani'nin sağ ayakla şutunda top yandan auta çıktı. 39'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sane'nin kale sahasına ortasına hareketlenen Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Derbinin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

48'inci dakikada Uduokhai'nin ceza sahası içinden şutu savunmadan sekerek ceza sahası çizgisi üzerindeki Cerny'e geldi. Cerny'nin sağ çaprazdan gelişine şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi. 52'nci dakikada Orkun Kökçü'den pası aldıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Oh'un sol ayakla şutunda top yan ağlara gitti. Galatasaray, 62'nci dakikada 10 kişi kaldı. Rıdvan Yılmaz, Sane'nin ayak bileğine yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. Önce devam kararı veren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve Sane'ye kırmızı kart gösterdi. 69'uncu dakikada ceza sahası içindeki Murillo, sağ taraftan son çizgiye inerek pasını Orkun Kökçü'ye verdi. Orkun Kökçü'nün ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 85'inci dakikada sol taraftan Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında yaşanan karambolün ardından seken topu önünde bulan Ndidi'nin penaltı noktasından şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 87'nci dakikada Olaitan'ın gönderdiği pasa hareketlenen Orkun Kökçü'nün ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 90+7'nci dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan penaltı noktasına yaptığı ortaya Ndidi, kafayla vurdu. Bu pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi. Derbinin kazananı 1-0'lık skorla konuk Galatasaray oldu.

Kaynak: DHA

